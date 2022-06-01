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Не для нападения на РФ: Зеленский объяснил, как Украина будет использовать оружие большой дальности

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Не для нападения на РФ: Зеленский объяснил, как Украина будет использовать оружие большой дальности

Фото: Офис президента Украины

Украина не будет атаковать Россию оружием большой дальности.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что дальнобойное вооружение нужны стране для защиты своих территорий, на которые цинично напала РФ и варварски уничтожает их, а не для атаки по российским регионам.

Об этом глава государства заявил в интервью Newsmax.

Он заверил, что Украина не намерена нападать на Россию.

"Нас не интересует, что происходит в России. Нас интересует только наша собственная территория в Украине", – заверил Зеленский.

Президент также признал, что с некоторыми территориями "есть трудности и некоторые детали", но их можно было бы обсудить. По его словам, эти обсуждения "требовались бы, чтобы остановить войну".

В то же время он подчеркнул, что Украина не пойдет на территориальные уступки, потому что "это наши территории, наша независимость и наш суверенитет".

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет провести встречу с главой Кремля Путиным.

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