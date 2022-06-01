Не для нападения на РФ: Зеленский объяснил, как Украина будет использовать оружие большой дальности

Не для нападения на РФ: Зеленский объяснил, как Украина будет использовать оружие большой дальности

Украина не будет атаковать Россию оружием большой дальности.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что дальнобойное вооружение нужны стране для защиты своих территорий, на которые цинично напала РФ и варварски уничтожает их, а не для атаки по российским регионам.

Об этом глава государства заявил в интервью Newsmax.

Он заверил, что Украина не намерена нападать на Россию.

Также читайте Что мешает Западу предоставить Украине тяжелое вооружение и самолеты: Данилов сообщил об опасениях стран

"Нас не интересует, что происходит в России. Нас интересует только наша собственная территория в Украине", – заверил Зеленский.

Президент также признал, что с некоторыми территориями "есть трудности и некоторые детали", но их можно было бы обсудить. По его словам, эти обсуждения "требовались бы, чтобы остановить войну".

В то же время он подчеркнул, что Украина не пойдет на территориальные уступки, потому что "это наши территории, наша независимость и наш суверенитет".

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет провести встречу с главой Кремля Путиным.

Читайте также: