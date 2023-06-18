Не добежали несколько метров к укрытию: подробности убийства россиянами отца и его 4-летнего сына Сумской области

Погибшему полицейскому было 38 лет, а его сыну – всего 4.

Сегодня, 18 июня, в День отца, в результате обстрела в Белополье на Сумщине погиб отец с маленьким сыном. Россияне "накрыли" пограничный городок из артиллерии.

Погибший мужчина работал в полиции

В полиции Сумской области рассказали, что погибший мужчина был их сотрудником.

"Оперуполномоченный сектора криминальной полиции отделения полиции № 1 (г. Белополье) Сумского районного управления полиции старший лейтенант полиции Роман Бабенко погиб вместе со своим сыном сегодня в результате очередной атаки военных РФ. Враг среди бела дня беспощадно обстрелял из артиллерии центральную часть г. Белополье", – говорится в сообщении.

Погибший полицейский Роман Бабенко / Фото: Полиция Сумской области

Погибшему полицейскому было 38 лет, а его сыну – всего 4. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Не добежали несколько метров до укрытия

Мэр Юрий Зарко в комментарии "Суспильному" рассказал, что отец с сыном как раз бежали к укрытию. Им оставалось преодолеть несколько метров, как возле них упал вражеский снаряд.

"Как раз проходил отец с сыном. И буквально в трех метрах от них прилетел снаряд. Они просто бежали в укрытие и буквально не добежали 5 метров. Отец на месте погиб, ребенка не успели довезти в больницу, умер на руках", – говорит Зарко. .

Прокуратура начала расследование

В Сумской областной прокуратуре сообщили, что начали досудебное расследование по факту гибели 4-летнего мальчика и его отца в Белополье.

"По данным следствия, 18 июня 2023 года, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты в течение дня с территории Российской Федерации из артиллерии обстреливали центральную часть г. Белополье Сумского района. В результате обстрела погиб 4-летний мальчик и его 38-летний отец, которые находились на улице", – говорится в сообщении.

Фото: Суспільне

Последствия обстрела в Белополье. Фото Юрий Зарко/Общественное / Фото: Суспільне

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов.

Напомним, в ночь на 1 июня во время очередного ракетного удара РФ возле закрытого укрытия в поликлинике в Деснянском районе столицы погибли три человека: 9-летняя девочка и ее 34-летняя мама, а также 33-летняя женщина. Они прибежали к укрытию, однако там было закрыто.

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