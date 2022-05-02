"Не добровольцы, а часть ВСУ": Зеленский рассказал о деятельности "Азова" в Украине

Батальон "Азов", в частности, героически обороняющий Мариуполь от сил РФ, является частью украинской армии.

Президент Владимир Зеленский опроверг фейки пропаганды России о якобы "неонацистском" полке "Азов".

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью греческой телекомпании EPT.

Зеленский заявил, что в начале войны, с 2014 года, Россия распространяла много информации и фейков по поводу украинских добровольческих объединений или батальонов.

По его словам, в 2014 году, когда сформировался добровольческий батальон "Азов", некоторые его призывы "были достаточно радикальными по отношению к РФ", однако с тех пор многое изменилось. В то время, как уточнил Зеленский, "это были добровольцы и это была их личная точка зрения".

"Это было еще в 2014 году, когда объединились добровольцы из разных уголков нашего государства, чтобы защищать Украину. У нас не было такой мощной армии, которая есть на сегодняшний день. Действительно, были добровольцы, волонтеры, воевали только обычные люди. Было действительно много разной реакции относительно тех или иных призывов добробатов. Большинство из этих призывов были достаточно радикальными, (относились) к России. Это были добровольцы. Это было их личное мнение. И личные их шаги", — сказал президент.

Зеленский объяснил, что бойцы "Азова" не добровольцы, а входят в состав Национальной гвардии и находятся в Вооруженных силах.

"Батальон "Азов" — не добровольцы, а входят в состав Национальной гвардии. Они являются официальной армией нашего государства. Тот, кто хотел заниматься политикой — они ушли и занимаются политикой. Решившие действовать в ВСУ они стали частью ВСУ", – подчеркнул президент.

В то же время, Зеленский отметил, что он и его команда "очень внимательно" следят за проявлениями радикализма. И, по его словам, на сегодняшний день призывов к радикализму в Украине очень мало по сравнению со многими другими государствами мира.

"Призывы к радикализму, я считаю, что в нашем государстве их очень мало по сравнению со многими государствами мира. Их нас почти нет, несмотря на то, что идет война... Мы считаем, что именно то, что делают российские военные в нашем государстве, это и есть нацизм, и, с другой стороны, хочу вам сказать, что я, как президент, и наша команда, мы очень внимательно следим за теми или иными шагами. следим, очень серьезно относимся и пресекаем, останавливаем какие-либо такие шаги", — заверил президент.

Напомним, фото окровавленных рук медика "Азова" из Мариуполя довело до слез украинцев.

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