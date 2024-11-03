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Не долетела: во временно оккупированном Крыму упала российская ракета — СМИ

Не долетела: во временно оккупированном Крыму упала российская ракета — СМИ

Фото иллюстративное/pixabay

Район, где упала ракета, оцеплен полицией и ФСБ.

Во временно оккупированном Крыму, в селе Скворцово Симферопольского района, вероятно, упала ранее запущенная российская ракета.

Об этом сообщил мониторинговый канал Крымский ветер ссылкой на очевидца.

Сообщается, что российская ракета была запущена из Симферопольского района Крыма около 12.55, когда в южных областях Украины объявили воздушную тревогу.

По информации мониторингового канала, ракета упала в селе Скворцово, что в том же районе.

Фото иллюстративное/pixabay / ©
Фото иллюстративное/pixabay

"Разрушен дом на ул. Терешковой. Район оцеплен полицией и ФСБ. Других подробностей пока нет", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Белгородской области России упала российская крылатая ракета X69.

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