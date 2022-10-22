Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Не должно быть ни минуты промедления с решениями по ПВО для Украины – Кулеба

Дата публикации
Просмотры
114
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Не должно быть ни минуты промедления с решениями по ПВО для Украины – Кулеба

Фото: Associated Press

Министр обратился к западным партнерам на фоне массированных ракетных обстрелов РФ.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после очередного удара РФ по объектам инфраструктуры призвал страны Запада не медлить с предоставлением Украине средств противовоздушной обороны.

Об этом он написал в Twitter.

"Суббота в Украине началась шквалом российских ракет, направленных на объекты критической гражданской инфраструктуры. Часть из них мы перехватили, другие поразили цели. Противовоздушная оборона спасает жизнь. Не должно быть ни минуты промедления в столицах с принятием решения о системах противовоздушной обороны для Украины – написал Кулеба.

Масштабная воздушная тревога 22 октября

Утром 22 октября воздушную тревогу объявили на территории всей страны. В Киевской ОВА сообщили, что в области работает ПВО. Ракеты удалось сбить во время двух серий "тревог". Об успешной работе ПВО сообщили и во Львовской области.

В Хмельницком утром прогремел взрыв. После вражеской атаки город оказался без электроэнергии. Впоследствии в ОВА сообщили еще и о "прилете" в области. Оккупанты попали в объекты инфраструктуры в Шепетовском и Хмельницком районах.

В Черновицкой области над Днестровским райономсбили российскую ракету. Она упала в озеро.

Дважды в день атаковали россияне Волынь. В отдельных населенных пунктах местами исчезли свет и вода, а также ухудшилась связь. В Луцке "прилет" по объекту энергетики подтвердил мэр.

Российские захватчики атаковали критические объекты инфраструктуры в Кропивницком и Голованевском районах.

Оккупанты нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры Ровенской области. В части Ровенского района исчезло электропитание.

Два ракетных удара были нанесены по объекту энергетической инфраструктуры Одесской области. В результате попадания   пострадали три человека. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация