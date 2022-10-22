Не должно быть ни минуты промедления с решениями по ПВО для Украины – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после очередного удара РФ по объектам инфраструктуры призвал страны Запада не медлить с предоставлением Украине средств противовоздушной обороны.

Об этом он написал в Twitter.

"Суббота в Украине началась шквалом российских ракет, направленных на объекты критической гражданской инфраструктуры. Часть из них мы перехватили, другие поразили цели. Противовоздушная оборона спасает жизнь. Не должно быть ни минуты промедления в столицах с принятием решения о системах противовоздушной обороны для Украины – написал Кулеба.

Понедельник в Украине starts with barrage of Russian missiles aimed at critical civilian infrastructure. Мы имели intercepted part of them, другие hit targets. Air defense saves lives. Они не должны быть минутой ликвидации в капиталах, чтобы получить на защиту систем для Украины. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 22, 2022

Масштабная воздушная тревога 22 октября

Утром 22 октября воздушную тревогу объявили на территории всей страны. В Киевской ОВА сообщили, что в области работает ПВО. Ракеты удалось сбить во время двух серий "тревог". Об успешной работе ПВО сообщили и во Львовской области.

В Хмельницком утром прогремел взрыв. После вражеской атаки город оказался без электроэнергии. Впоследствии в ОВА сообщили еще и о "прилете" в области. Оккупанты попали в объекты инфраструктуры в Шепетовском и Хмельницком районах.

В Черновицкой области над Днестровским райономсбили российскую ракету. Она упала в озеро.

Дважды в день атаковали россияне Волынь. В отдельных населенных пунктах местами исчезли свет и вода, а также ухудшилась связь. В Луцке "прилет" по объекту энергетики подтвердил мэр.

Российские захватчики атаковали критические объекты инфраструктуры в Кропивницком и Голованевском районах.

Оккупанты нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры Ровенской области. В части Ровенского района исчезло электропитание.

Два ракетных удара были нанесены по объекту энергетической инфраструктуры Одесской области. В результате попадания пострадали три человека. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.