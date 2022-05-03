Не достигают запланированных целей: в Пентагоне оценили "успехи" российских войск в войне

По оценкам Пентагона, с начала вторжения россияне выпустили по Украине 2125 ракет.
Командование российскими силами в Украине неудовлетворительно, а военный персонал не получает надлежащего материально-технического обеспечения и имеет крайне низкий моральный дух.
Об этом заявил высокопоставленный представитель Пентагона, пишет Укринформ.
"Мы в дальнейшем наблюдаем минимальный, если можно так выразиться, прогресс россиян на Донбассе. Они не достигают целей, которые они планировали", — сказал чиновник оборонного ведомства США.
По его словам, россияне добились незначительного продвижения от городов Изюм и Попасна. Хотя, продолжил он, эти успехи можно назвать условными, поскольку силы РФ сначала добиваются контроля над территориями, а затем теряют его.
Сейчас российские силы пытаются избегать лишних рисков и потерь как в воздушных сражениях, так и в сухопутной войне.
"Однако украинцы умело проделали свою работу за последние 24-48 часов, оттолкнув россиян дальше. И им удалось оттеснить россиян примерно на 40 километров восточнее Харькова", — добавил чиновник.
Также, по оценкам Пентагона, с начала вторжения россияне выпустили по Украине 2125 ракет.
Напомним, в Донецком направлении подразделения врага ведут активные действия практически вдоль всей линии столкновения. Основные усилия противника сосредоточены на ведении наступательных действий на Северодонецком, Попаснянском и Кураховском направлениях с целью взятия под полный контроль Попасного, Рубежного и развития наступления на Лиман, Северодонецк и Славянск.
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