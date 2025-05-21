"Не доверять заявлениям Ширшина не стоит": экс-спикер Генштаба о скандале с бригадой "Магура"

Владислав Селезнев

Реклама

Скандал с 47-й отдельной механизированной бригадой Магура, а именно заявление командира батальона Александра Ширшина, возникло небезосновательно, а свидетельствует о кризисе на фронте.

Об этом сказал бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в интервью "Фабрике новостей”.

«Стоит посмотреть на бекграунд этого офицера (Александра Ширшина — ред.). Он пользуется безупречной репутацией и уважением и среди коллег, и у подчиненного личного состава. Он прошел буквально все ступени военного управления вплоть до командира батальона включительно, и это исключительно за счет профессиональных навыков и способностей. Поэтому не доверять его заявлениям не стоит», — сказал Селезнев.

Реклама

Почему ситуация с 47-й бригадой «Магура» стала публичной

По мнению эксперта, комбат не смог достучаться до соответствующих чиновников, используя внутренний коммуникационный канал.

«Это действительно серьезная проблема… Несмотря на достаточно положительные реляции по поводу того, что мы до сих пор контролируем некоторые регионы Курской области РФ, возникает абсолютно правильный вопрос: цена того содержания», — отметил Селезнев.

Как отметил бывший представитель Генштаба, он следит за сообщениями как наших официальных источников информации, так и просматривается некоторые пропагандистские российские паблики, где размещается, по словам Селезнева, абсолютно красноречивое видео.

«Абсолютно неловки некоторые решения, приводящие к потере не только техники и вооружения, но и главное и болезненное — потери личного состава», — сказал он.

Реклама

Аналитик подчеркнул, что Украина должна анализировать ошибки и не допускать их в будущем. Необходимо производить так называемый постоперационный разбор.

«Это когда исследуется, искусные или нет действия во время их ведения, для того, чтобы в дальнейшем искусные вещи масштабировать и использовать на других участках фронта, ну а те неприятные ситуации и возникающие проблемные элементы тщательным образом расследовать, чтобы в дальнейшем таких случаев не случалось. К сожалению, эта опция не работает», — подчеркнул Селезнев.

Он подчеркнул, что важно сейчас, чтобы рабочая группа, которая будет изучать проблематику обнародованную комбатом 47-й бригады, докопалась до истины.

Напомним, что комбат 47 бригады Магура Александр Ширшин ранее сделал публичное заявление после ряда внутренних официальных и неофициальных обращений, которые были проигнорированы.

Реклама

Позже он отметил, что уже есть попытки коммуникации от Генштаба, и он надеется на конструктивный разговор и выработку конкретного рабочего решения.

Читайте также