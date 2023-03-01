"Не дождетесь": Жданов подвел итоги зимней военной кампании и сделал прогнозы на весну

Украинская армия достойно прошла зимнюю кампанию, фактически удержала ситуацию. За весь зимний период 2022-2023 особых изменений в линии фронта во время полномасштабной войны не произошло.

Об этом в интервью ТСН.ua сказал военный эксперт Олег Жданов.

"Мы достойно прошли зимнюю кампанию, фактически удержали ситуацию. За весь зимний период особых изменений в линии фронта не произошло. Фронт стабилизирован. Самый тяжелый период, по моему мнению, был в декабре. Это массированные ракетные удары, блекаут в Украине. Но мы справились и все восстановили" – отметил Жданов.

По его словам, РФ выдохлась в массированных ракетных ударах, поэтому атаки имеют тенденцию к сокращению. Их мощность и частота падают.

Также Жданов прокомментировал массированное наступление, которое ожидали в феврале 2023-го.

"Наконец-то мы дождались массированного наступления, но оно оказалось массированным только на отдельном участке одного оперативного направления. То, что они начинали на линии фронта от Купянска до Угледара, на сегодняшний день за последние три недели осталось только Бахмутское направление. На Купянском и лиманском направлениях мы остановили наступление, на Авдеевском так же", — отметил он.

Военный эксперт сообщил, что в районе Угледара ВСУ нанесли мощные удары, поэтому российские войска понесли огромные потери.

"Они до сих пор не могут прийти в себя и возобновить наступательные действия", — добавил Жданов.

На Бахмутском направлении враг имеет частичный успех и сегодня пытается развиться в плане захвата города Бахмут. Ситуация критическая.

"Но вчера была ставка верховнокомандующего и принято решение о выделении дополнительных резервов и стабилизации ситуации в Бахмуте и дальнейшем содержании этого города. В любом случае мы очень хорошо выполнили задание за зимний период и нанесли максимальное поражение российским оккупационным войскам", — рассказал Жданов.

Добавим, что в кварталах Бахмута сейчас непрерывно ведутся стрелковые бои. Там снаряды фактически летают над головами людей. Россияне постоянно штурмуют не только окрестности, но и пытаются перерезать дороги в город.

Читайте также: