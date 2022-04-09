Не дожил до 79-летия шесть дней: под Мариуполем оккупанты зверски замучили капитана 1 ранга в отставке (фото)

Не дожил до 79-летия шесть дней: под Мариуполем оккупанты зверски замучили капитана 1 ранга в отставке (фото)

Во время обыска в доме Баля оккупанты якобы нашли фото с украинскими военными.

Под Мариуполем оккупанты три дня пытали 78-летнего писателя и журналиста Евгения Баля. Оккупанты жестоко избили мужчину. Его смерть стала результатом пыток, которые пережил журналист-ветеран от россиян.

Об этом сообщили в Национальном союзе журналистов Украины и подтвердил представитель Национального союза писателей Украины Павел Кущ.

Также читайте В Киеве прощаются с фотожурналистом Левиным, убитым оккупантами

Известно, что российские военные схватили 78-летнего Баля у него дома – в приморском Мелекино под Мариуполем. Поводом для незаконного задержания стали "компрометирующие" фото вместе с украинскими военными. Оккупанты обыскали его дом, а самого хозяина забрали "в подвал-тюрьму".

"Оккупанты перевернули вверх дном дом, а самого хозяина забрали "на подвал". За три дня его, жестоко избитого, отпустили", — рассказала первая секретарь НСЖУ Лина Кущ.

В свою очередь, Павел Кущ добавил, что оккупанты жестоко издевались над мужчиной три дня. Его избили, нанеся тяжелые повреждения, но журналист заверил, что обязательно поправится.

Захватчики отпустили 78-летнего Баля 21 марта со словами "не воюем с ветеранами флота СССР". Союз журналистов держал в тайне преследование мужчины, чтобы он мог выехать с временно захваченной территории и попасть в безопасное место.

Впрочем, журналист-ветеран не смог прийти в себя после издевательств — его сердце остановилось 2 апреля. К своему 79-летию он не дожил 6 дней.

Также читайте Устроили геноцид в Киевской области: разведка обнародовала список военных управления росгвардии по Хабаровскому краю

"2 апреля он ушел из жизни. Его смерть стала следствием пыток, которым подвергли журналиста-ветерана российские оккупанты. Незаконный арест и избиения, следствием которых стала смерть нашего 78-летнего коллеги, - это еще одно военное преступление оккупантов, за которое должно последовать неотвратимое и суровое наказание", — сообщили в НСЖУ.

Евгений Баль был капитаном 1 ранга в отставке, моряком-подводником. Как морской офицер более 30 лет нес службу на подводных лодках Северного и Тихоокеанского флотов, не раз ходил в автономное плавание. Мужчина вел активную патриотическую и волонтерскую деятельность в Приазовье.

Он писал книги о начале войны на Донбассе, описывал события 2014 года. А также встречался с морскими пехотинцами и со многими воинскими подразделениями, которые защищали Мариуполь и Украину.

Читайте также: