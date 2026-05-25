За Украину погиб британский доброволец

23-летний британец Айртон Редфирн погиб в бою в Донецкой области. Он сражался в специализированном подразделении поддержки армии. Когда полиция постучала в дверь матери Айртона, она поняла, что ее величайший страх стал реальностью.

Об этом пишет Independent.

Стало известно, что Айртон Редфирн погиб 9 мая 2026 года. Это произошло во время боя в Донецкой области. Смерть Айртона произошла в день, когда Россия обещала перемирие.

В 2025 году доброволец присоединился к специализированному подразделению, поддерживавшему украинскую армию. Об этом рассказала его мать Наталья.

Женщина поделилась, что все это время жила в страхе, что к ней придут с плохими новостями.

«Этот страх стал реальностью вечером 11 мая, и тогда мой мир и мир 10-летнего брата Айртона рухнули», — делится женщина.

С 12 лет Айртон был авиационным кадетом в Торки. В 17 лет он поступил в Королевские ВВС. После этого отправился за границу. Он учился в Churston Ferrers Grammar School, а его бывший наставник Бен Кинг вспоминал Айртона как очень умного и исключительно приятного молодого человека, которого уважали окружающие.

Мать погибшего военного рассказывает, что пытается сохранить в себе хотя бы 1% силы, храбрости и мужества Айртона. Она не знает, сможет ли смириться с тем, что сын погиб.

«Я очень благодарна за все слова сострадания, сообщения и поддержки от тех, кто знал Айртона, и от незнакомых людей», — говорит Наталья.

Мать погибшего военного поделилась, что незадолго до смерти Айртон должен был получить награду от украинского командования за храбрость и спасение человека. До церемонии он не дожил несколько дней.

Представитель Министерства иностранных дел по делам Содружества и развития Великобритании заявил, что семью Айртона Редфирна поддержат. Также Великобритания поддерживает связь с украинскими властями.

В Министерстве Великобритании напомнили, что граждане Великобритании, которые воюют в Украине, подвергают себя серьезной опасности и вероятному жестокому обращению в случае попадания в российский плен.

Напомним, на войне против Украины ликвидировали бывшего генерал-майора СБУ Владимира Ляпкина, который после Майдана сбежал в Россию. Факт его гибели, произошедшей еще 17 марта вместе с экс-полковником МЧС РФ Эдуардом Маловым, подтвердили россияне.

Предатель воевал против Украины на южном направлении в составе отряда российских оккупационных сил «Барс-33» под позывным «Батый». Во времена Януковича Ляпкин возглавлял департамент оперативного документирования СБУ и участвовал в разгоне Майдана, после чего сбежал из страны.

Впоследствии он стал заместителем председателя так называемой «Государственной службы безопасности Херсонской области», где проводил репрессии против мирного населения. За это в 2025 году он получил от СБУ подозрение в коллаборационизме.

Несмотря на заявления коллаборанта Олега Царева о том, что Ляпкин оставался генерал-майором уже российских спецслужб, журналисты не нашли официальных подтверждений присвоения ему генеральского звания в ФСБ или других силовых структур РФ.

