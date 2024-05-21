Не экспериментируйте: в Минобороны назвали неожиданную причину сбоев в "Резерв+"

Спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин рассказал, что военнообязанные украинцы, несмотря на технические сбои в приложении "Резерв+", загрузили и уточнили свои данные. Хотя сначала в нем была определенная перегрузка. Однако Лазуткин также обратился к военнослужащим и призвал их не "экспериментировать".

Об этом он сказал в интервью Radio NV.

"Ибо они перегружают систему. Очень многие военнослужащие решили, что их это тоже касается. Даже некоторые комбаты (до нас доходила информация) в приказном порядке сказали, чтобы все установили "Резерв+", были определенные проблемы из-за этого. Но для военнослужащих скоро запустится приложение Армия+, где будут те опции, которые нужны действующим военнослужащим. Это касается и документооборота, сейчас это прорабатывается", - рассказал.

Спикер Минобороны добавил, что сейчас техническая команда прежде всего работает над тем, чтобы убрать те проблемные моменты, которые возникают с "Резерв+".

"Сейчас (все находится на – ред.) стадии запуска: команда работает и над кибербезопасностью, и исправляет те нюансы, которые в версии присутствуют. В июне полноценная версия заработает, где будет так называемый электронный военный билет, военно-учетный документ, с QR -кодом, который можно будет считать равноценным бумажному", - резюмировал Дмитрий Лазуткин.

Напомним, в Минобороны рассказали, работает ли приложение "Резерв+" за границей.

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