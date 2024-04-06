Не факт, что они остановятся на этой цифре: Зеленский сообщил, что РФ готовит дополнительную мобилизацию 300 тысяч военных

Подготовка в России очень короткая, мы это видим по уровню российских бойцов на фронте, поэтому им понадобится примерно месяц, чтобы иметь такой объем людей, отметил Владимир Зеленский.

Россия на 1 июня готовит дополнительную мобилизацию 300 тысяч своих военнослужащих. И не факт, что Россия остановится на этой цифре в мобилизации. Поэтому Украина должна быть готова к этому.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью телеканалу "Мы — Украина".

"Сейчас в парламенте рассматриваются изменения в соответствующее действующее законодательство о мобилизации. Думаю, что в ближайшие недели парламент проголосует. Вопрос о россиянах – 300 тысяч, не факт, что это конечное количество военных, которых они мобилизуют. А второе, согласно нашей информации, к 1 июня они должны быть готовы мобилизовать 300 тысяч... Подготовка в России очень коротко, мы это видим по уровню подготовленных российских бойцов на фронте, поэтому им понадобится, я думаю, где-то месяц для того, чтобы иметь такой объем людей. Поскольку с дисциплиной у них не очень, может, они и не успеют до 1 июня мобилизовать 300 тысяч, но тем не менее. Мы должны быть готовы", — подчеркнул президент.

Напомним, 2 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон об электронном кабинете военнообязанного.

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