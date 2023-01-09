"Не готовы даже к элементарному протесту": в каком случае россияне выступят против мобилизации

По словам эксперта, конфликты могут возникнуть только внутри российских элит,

Россияне – как гражданские, так и военные, самостоятельно не готовы выйти на протесты. Путинский режим полностью контролирует российское общество и не допустит сопротивления.

Такое мнение высказал заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь, передает FREEДОМ.

"Российское население не готово даже к элементарному протесту. К сожалению, в последние 20 лет российское общество допустило установление над собой тоталитарного режима. Теперь этот тоталитарный режим полностью контролирует ситуацию и не допустит никаких проявлений протестов", — отметил он.

По его словам, конфликты могут возникнуть только внутри российских элит, то есть между олигархами, криминалитетом и т.п., которые уже начали раздел власти.

Самусь не допускает возникновения протестов среди мобилизованных без участия элит. В то же время, он не исключает, что определенные группы внутри РФ могут "качать" мобилизованных и использовать для своей выгоды.

"Тогда будут какие-то средства вложены, будут найдены возможные лидеры в среде мобилизованных", — считает эксперт.

Напомним, военный эксперт Михаил Самусь рассказал, что в российской элите (спецслужбы, криминалитет и олигархат) начинается раскол, который приведет к хаосу.

Ранее российский оппозиционер и публицист Андрей Пионтковский выразил мнение, что российские элиты готовятся к гражданской войне и уже показывают клыки.

Военный эксперт Петр Черник считает, что в России обязательно произойдет мятеж.

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