"Не готовы даже к элементарному протесту": в каком случае россияне выступят против мобилизации

По словам эксперта, конфликты могут возникнуть только внутри российских элит,
Россияне – как гражданские, так и военные, самостоятельно не готовы выйти на протесты. Путинский режим полностью контролирует российское общество и не допустит сопротивления.
Такое мнение высказал заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь, передает FREEДОМ.
"Российское население не готово даже к элементарному протесту. К сожалению, в последние 20 лет российское общество допустило установление над собой тоталитарного режима. Теперь этот тоталитарный режим полностью контролирует ситуацию и не допустит никаких проявлений протестов", — отметил он.
По его словам, конфликты могут возникнуть только внутри российских элит, то есть между олигархами, криминалитетом и т.п., которые уже начали раздел власти.
Самусь не допускает возникновения протестов среди мобилизованных без участия элит. В то же время, он не исключает, что определенные группы внутри РФ могут "качать" мобилизованных и использовать для своей выгоды.
"Тогда будут какие-то средства вложены, будут найдены возможные лидеры в среде мобилизованных", — считает эксперт.
Напомним, военный эксперт Михаил Самусь рассказал, что в российской элите (спецслужбы, криминалитет и олигархат) начинается раскол, который приведет к хаосу.
Ранее российский оппозиционер и публицист Андрей Пионтковский выразил мнение, что российские элиты готовятся к гражданской войне и уже показывают клыки.
Военный эксперт Петр Черник считает, что в России обязательно произойдет мятеж.
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