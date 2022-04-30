"Не говори "Гоп" пока не перескочил": ВСУ уничтожили тиктокера из армии оккупантов во время записи видео

"Не говори "Гоп" пока не перескочил": ВСУ уничтожили тиктокера из армии оккупантов во время записи видео

Российский военный на камеру рассказывал о том, что задача выполнена на "пять с плюсом", когда раздался выстрел.

Украинские защитники ликвидировали российского захватчика прямо во время записи видео, в котором он хвастался о "трехсотых" защитниках Украины.

Соответствующее видео в субботу, 30 апреля, опубликовал Генштаб ВСУ.

"Российский оккупант решил похвастаться: "Бла-бла-бла... Задание выполнено на пять с плюсом, всего три триехсотых...". Но... как говорят украинцы "не говори "Гоп" пока не перескочил", — говорится в сообщении под видео.

На видео рассказ российского захватчика обрывает выстрел.

Напомним, что украинские защитники уничтожили пункт управления оккупантов вблизи Изюма.

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