"Не говорят даже часть правды": депутат Госдумы призвал Минобороны РФ прекратить лгать в сведениях о войне

Депутат обвинил российское Минобороны во лжи о ситуации на войне против Украины.
Председатель комитета Государственной думы России по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов, также являвшийся заместителем министра обороны Шойгу, в эфире канала "Соловьев. Live" призвал прекратить врать о положении дел в ходе "специальной военной операции" в Украине.
Об этом пишут росСМИ.
"Надо прекратить лгать. Сейчас враг на нашей земле. Все приграничные села Белгородской области практически разрушены. Мы это узнаем от кого угодно – от губернаторов и военкоров. Но сводки Минобороны не меняются. Народ-то знает. У нас народ не глупый. И он видит, что ему не хотят говорить даже часть правды. Это может привести к потере кредита доверия", — сказал он.
Напомним, Путин снова назвал новую причину нападения на Украину.
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