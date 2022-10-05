"Не говорят даже часть правды": депутат Госдумы призвал Минобороны РФ прекратить лгать в сведениях о войне

Председатель комитета Государственной думы России по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов, также являвшийся заместителем министра обороны Шойгу, в эфире канала "Соловьев. Live" призвал прекратить врать о положении дел в ходе "специальной военной операции" в Украине.

Об этом пишут росСМИ.

"Надо прекратить лгать. Сейчас враг на нашей земле. Все приграничные села Белгородской области практически разрушены. Мы это узнаем от кого угодно – от губернаторов и военкоров. Но сводки Минобороны не меняются. Народ-то знает. У нас народ не глупый. И он видит, что ему не хотят говорить даже часть правды. Это может привести к потере кредита доверия", — сказал он.

Напомним, Путин снова назвал новую причину нападения на Украину.

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