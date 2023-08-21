"Не хочу слышать шутки о шашлыках в Крыму": Сенцов раскритиковал "накачанных мужчин в кафе"

Сенцов подчеркнул, что воевать должна вся страна, а не ее часть.

Украинский режиссер, экс-узник Кремля Олег Сенцов, сразу после полномасштабного вторжения РФ присоединившийся к рядам ВСУ, сделал громкое заявление о войне.

Об этом он написал в Facebook.

По мнению Сенцова, "о войне надо врать или молчать, потому что правда никому не понравится". Потому он решил не давать интервью.

"Мою свой броник от грязи и крови. Нас отвели на короткое восстановление, но скоро снова вперед-вперед. Не могу смотреть на кофейни, переполненные бородатыми накачанными мужиками без одностроя и пустые клетки в "штатке" своего подразделения", — говорит Сенцов. .

Военный призвал не шутить о мелитопольской черешне и шашлыках в Крыму.

"От нас до Крыма, как до Луны, но мы обязательно пройдем этот путь. Вопрос только, сколько это займет времени. Вопрос сколько еще друзей превратятся в черно-белые фотографии. Вопрос, когда начнет воевать вся страна, а не ее часть", – подытожил Олег Сенцов.

Бронежилет Олега Сенцова / Фото: Олег Сенцов / Facebook

Напомним, 17 июля Сенцов сообщил, что его подразделение попало под артиллерийский обстрел. Сам режиссер при обстреле получил ранения. 10 июля Сенцов получил контузию во время ближнего боя на фронте.