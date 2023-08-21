"Не хочу слышать шутки о шашлыках в Крыму": Сенцов раскритиковал "накачанных мужчин в кафе"

Сенцов подчеркнул, что воевать должна вся страна, а не ее часть.
Украинский режиссер, экс-узник Кремля Олег Сенцов, сразу после полномасштабного вторжения РФ присоединившийся к рядам ВСУ, сделал громкое заявление о войне.
Об этом он написал в Facebook.
По мнению Сенцова, "о войне надо врать или молчать, потому что правда никому не понравится". Потому он решил не давать интервью.
"Мою свой броник от грязи и крови. Нас отвели на короткое восстановление, но скоро снова вперед-вперед. Не могу смотреть на кофейни, переполненные бородатыми накачанными мужиками без одностроя и пустые клетки в "штатке" своего подразделения", — говорит Сенцов. .
Военный призвал не шутить о мелитопольской черешне и шашлыках в Крыму.
"От нас до Крыма, как до Луны, но мы обязательно пройдем этот путь. Вопрос только, сколько это займет времени. Вопрос сколько еще друзей превратятся в черно-белые фотографии. Вопрос, когда начнет воевать вся страна, а не ее часть", – подытожил Олег Сенцов.
Напомним, 17 июля Сенцов сообщил, что его подразделение попало под артиллерийский обстрел. Сам режиссер при обстреле получил ранения. 10 июля Сенцов получил контузию во время ближнего боя на фронте.