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"Не Хохляндия и не Малороссия": Медведев отреагировал на петицию о переименовании России в Московию

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
1525
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"Не Хохляндия и не Малороссия": Медведев отреагировал на петицию о переименовании России в Московию

Фото: Associated Press

Зеленский поручил премьер-министру Шмыгалю изучить возможность переименования.

На фоне громкой истерики россиян из-за петиции о переименовании России в Московию заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил изменить название Украины.

Об этом он написал в телеграмме.

В частности, Медведев в очередной раз назвал президента Украины Владимира Зеленского "нацистом".

"Верховный киевский "нацист" поручил проработать вопрос о переименовании России в Московию. Ну что тут сказать… Наш ответ? Нет, конечно, не "Хохляндия". И тем более не "Малороссия". Только Schweinisch Bandera-Reich. Exakt!", – написал Медведев.

Что предшествовало?

Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел и ответил на электронную петицию, автор которой Шахворостова Валерия предлагает официально переименовать название "Россия" в "Московию".

В ответ представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что петиция о возможном переименовании в РФ в Московию является "свидетельством попытки создания "анти-России".

Также постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица также предлагал переименовать Россию в Московию.

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Дата публикации
Просмотры
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