Не хотим больше воевать: Зеленский анонсировал подписание "гарантий безопасности" с серьезными государствами

По словам президента, "гарантии безопасности" следует подписать, в частности, с соседними странами.

Президент Владимир Зеленский хочет после войны в Украине заключить новый документ, в котором будут прописаны гарантии безопасности для государства. Подписать документ он планирует с серьезными странами, в частности с соседними.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал сегодня на встрече с представителями иностранных СМИ.

"Здесь вопрос о гарантиях безопасности. На сегодняшний день, мне как президенту (кажется. — Ред.), НАТО должно защитить нас в конкретных вещах, которые зависят конкретно от НАТО, и мы этого не получили. Поэтому для нас сегодня нужно не название, а гарантии безопасности. Гарантии безопасности с союзом тех или иных государств, которые могут это сделать. Мы сейчас воюем, после этой войны мы больше не хотим воевать и это должно быть в документе с серьезными странами, с нашими соседями, потому что вы видите, какие у нас соседи не простые, мягко говоря. И в этом документе должны быть гарантии безопасности для нашего государства и для наших людей. Я честно говорю, что и для людей других государств эти гарантии безопасности важны также, потому что сегодня мы, а завтра не понятно, кто еще. Я никому этого не желаю, гибнут люди", — отметил Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время общения с иностранными СМИ заявил, что украинский народ силен и оккупировать территорию невозможно.

Читайте также: