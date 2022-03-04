Категория
Війна
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

"Не хотим воевать с Украиной, нас таких 1,5 тысячи": российский солдат сдался в плен под Николаевом (видео)

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Не хотим воевать с Украиной, нас таких 1,5 тысячи": российский солдат сдался в плен под Николаевом (видео)

Военнослужащий России бросил оружие и заявил, что не хочет воевать с украинцами.

Под Николаевом в Галицыновке солдат РФ сдался в плен. Военнослужащий РФ Александр Фоменко бросил автомат и сказал, что не хочет убивать мирных людей.

Об этом сообщают Новости N.

По его словам, таких, как он полторы тысячи.

"Мама, мы фашисты!" – сказал по телефону маме парень и расплакался.

Его родные пообещали, что обратятся в военную прокуратуру и союз солдатских матерей.

Потери россиян, воюющих против Украины:

В Минобороны обнародовали всеобщие боевые потери противника с 24.02 по 04.03.

Они ориентировочно составили:

  • личного состава – 9166 человек (убиты и ранены),
  • танков ‒ 251 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 939 ед,
  • артиллерийских систем –105 ед,
  • РСЗО — 50 ед,
  • средства ПВО — 18 ед,
  • самолетов – 33 ед (уточняется),
  • вертолетов – 37 ед,
  • автомобильной техники — 404 ед,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

Следующая публикация