"Не хотим воевать с Украиной, нас таких 1,5 тысячи": российский солдат сдался в плен под Николаевом (видео)

"Не хотим воевать с Украиной, нас таких 1,5 тысячи": российский солдат сдался в плен под Николаевом (видео)

Военнослужащий России бросил оружие и заявил, что не хочет воевать с украинцами.

Под Николаевом в Галицыновке солдат РФ сдался в плен. Военнослужащий РФ Александр Фоменко бросил автомат и сказал, что не хочет убивать мирных людей.

Об этом сообщают Новости N.

По его словам, таких, как он полторы тысячи.

"Мама, мы фашисты!" – сказал по телефону маме парень и расплакался.

Его родные пообещали, что обратятся в военную прокуратуру и союз солдатских матерей.

Потери россиян, воюющих против Украины:

В Минобороны обнародовали всеобщие боевые потери противника с 24.02 по 04.03.

Они ориентировочно составили:

личного состава – 9166 человек (убиты и ранены),

танков ‒ 251 ед,

боевых бронированных машин ‒ 939 ед,

артиллерийских систем –105 ед,

РСЗО — 50 ед,

средства ПВО — 18 ед,

самолетов – 33 ед (уточняется),

вертолетов – 37 ед,

автомобильной техники — 404 ед,

легкие скоростные катера — 2 ед,

цистерн с ППМ — 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: