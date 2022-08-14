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"Разборки" луганских и донецких: боевики "ЛНР" заявили, что они не хотят воевать за "ДНР"

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"Разборки" луганских и донецких: боевики "ЛНР" заявили, что они не хотят воевать за "ДНР"

Мобилизированные в фейковой "ЛНР" отказались воевать на "территории" недореспублики "ДНР".

Мобилизированные на территории временно оккупированной Луганской области заявили, что "свою обязанность по защите родины выполнили".

Видео опубликовал украинский журналист Денис Казанский.

Боевики из Луганщины заявили, что они исполнили свой долг и на территории их недореспублики был объявлен "день победы". А теперь их якобы угрозами хотят заставить воевать за фейковую "ДНР".

"Все правильно! Луганск, вставай! Свободный луганский народ не должен умирать на чужбине за интересы донецкого империализма!", — поиронизировал Казанский.

Напомним, Зеленский отреагировал на запрет россиянам посещать Европу и прокомментировал мирные переговоры.

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