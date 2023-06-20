"Не хотят воевать, но все же умирают": военный эксперт рассказал, кого бросает в бой командование РФ

В психологическом смысле россияне, сейчас воюющие против Украины, очень плохо мотивированы.

Российская армия пополняется на 20-22 тыс. солдат ежемесячно. Они плохо мотивированы, воевать не хотят, но все же умирают.

Об этом в эфире "Эспрессо" сказал военный эксперт Петр Черник.

"На мой взгляд, мы имеем дело уже с третьим контингентом россиян. Первый был качественный и подготовлен: в пределах 200 тыс. человек. Второй был применен в течение прошлого года. Сейчас по принципу замещения — 20-22 тыс. "чмобиков" ежемесячно ставят в строй", — отметил Черник.

Как сказал эксперт, русским солдатам дают элементарное оружие и бросают в бой. По мнению Черника, качественной у окупантов уже нет.

"Максимум, что они могут производить по танкам – до 20 машин Т-90М в месяц. Вместе с тем, автоматов Калашникова, ружей Мосина – сотни тысяч. Надо будет – достанут оружие Второй мировой войны. В психологическом смысле они очень плохо мотивированы и не хотят воевать, но все же умирают", – считает он.

Напомним, оккупанты дополнительно заменяли Запорожскую АЭС, а именно — пруд-охладитель станции. Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

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