"Не хотят возвращаться в Россию": что ждет пленных оккупантов во время и после войны в Украине

"Не хотят возвращаться в Россию": что ждет пленных оккупантов во время и после войны в Украине

По состоянию на 19 марта украинцы взяли в плен 562 военнослужащих Российской Федерации.

Все больше и больше российских оккупантов попадают в плен в Украине. Что происходит с военнопленными РФ во время войны, а также какова будет их судьба после ее окончания, говорится в сюжете журналиста ТСН Станислава Ясинского.

Пленные - это очень серьезная этическая проблема. Нет, они - просто-таки испытание на гуманизм. Ибо после всего, что они здесь натворили, общество не сильно жалеет этих зомбированных российских детей. Впрочем, есть определенные правила ведения войны, которые позволяют нам всем оставаться людьми. Например, Женевская конвенция указывает - если солдат противника складывает оружие и здается, то его должны допросить, накормить и допустить к нему сотрудников международного Красного Креста.

И дальше этих пленных мы с вами должны кормить вплоть до обмена или приговора трибунала - на том же уровне, как и наших украинских солдат. Несправедливо? Частично да. Об этом говорит даже Ирина Верещук.

"Если мы говорим о военных пленных РФ, то у нас их 562 человека. За какие средства содержатся российские пленные? Украинский бюджет. Поэтому когда мне говорят - давайте не будем обменивать до конца войны - представьте. Мы забираем у украинского солдата. Этот пленный стоит на обеспечении и питается так же, как украинский солдат. Мы обязаны это делать. Их будут тысячи, этих пленных. Кстати, проводили опрос. И пленные говорят, что не хотят возвращаться из плена в Россию", - сказала Верещук.

А это тоже обязательная форма - согласие на обмен. И теперь эти дети, срочники, не хотят возвращаться в страну, которая отправила убивать украинских женщин и детей. Ну вы слышали - эти дети, срочники, не хотят возвращаться - их здесь неплохо кормят и даже не бьют. Для них готовят специальные лагеря - и эти места вряд ли будут напоминать чеченскую яму, советский или немецкий концлагерь времен Второй мировой.

Вот только нашим военнопленным там, в России, наш гуманизм вряд ли поможет. Так же как и их, которые вернутся домой в результате обменов. Военный историк Василий Павлов говорит - в СССР, к которому прокладывает курс русский корабль, жизнь пленных вообще ничего не стоила.

"Всем известна фраза Иосифа Сталина - у меня нет военнопленных, у меня есть предатели. Фактически судьба этих людей была чрезвычайно трагической, несмотря на их социальный статус. Так широко известна судьба старшего сына Сталина. Якова Джугашвили, который в первые дни войны попал в плен. И там собственно и скончался, и такова была судьба миллионов военнопленных, которые попали в плен в первые дни войны, по советскому законодательству они признавались предателями, не имели никаких прав, и это положение распространялось на их семьи.

Россиянам их граждане не очень-то нужны. Представьте себе - через кучу десятилетий после окончания афганской войны - там, в Афганистане, продолжают жить десятки россиян - формально они до сих пор в плену - хотя давно ассимилировались. Россия за эти годы не предпринимала никаких попыток вернуть своих. То же - может произойти и сейчас. Мы видим, что пленных освобождают из армии. То есть очевидно, что их судьба будет безутешной. Судьба их будет печальной. Особенно удел тех, кто так или иначе согласился на сотрудничество с Украиной. И так или иначе обвинил путинский режим. Здесь Украина по всем нормам гуманитарного права предоставить им убежище и передать их другим государствам", - сказал Павлов.

Ирина Верещук мне подтвердила - россиянам - а точнее пленным российским офицерам - западные государства уже пообещали защиту и гражданство - для них и их семей. Все это - за публичное свидетельство о преступных приказах Путина и его военной верхушки. А что же с этими детьми - жертвами вымышленных учений? Их - после победы - пропустят через военные трибуналы. И - возможно - привлекут к восстановлению наших домов, больниц, школ и заводов. Хотя если на них взглянуть - их способность построить что-нибудь качественное вызывает все больше сомнений. Поэтому, возможно, вернуть этих героев в их городки и деревни - не только гуманно, но экономически выгодно. Мы же европейцы - и должны уметь считать.

Станислав Ясинский. ТСН. 1+1.

Что Украине делать с российскими военнопленными

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