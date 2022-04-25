"Не хватает базовых продуктов, нет элементарной безопасности" — Зеленский о жизни во временно оккупированных россиянами районах

Вооруженные Силы Украины, несмотря на циничные атаки оккупантов, сдерживают атаки российских войск на ключевых направлениях.
В то же время, во временно оккупированных россиянами районах или уже наступила гуманитарная катастрофа, или остается очень мало времени до нее.
Об этом заявил в видеообращении Владимир Зеленский 25 апреля.
"Вооруженные Силы Украины сдерживают атаки российских войск на ключевых направлениях. В Харьковской области – на Изюмском направлении, в Донбассе – особенно возле Попасной, в Мариуполе, где продолжается сопротивление защитников города, в южных районах, где оккупанты пытаются перейти в наступление", — сказал Зеленский.
Он напомнил, что утром снова на всей территории страны были воздушные тревоги. А в Винницкой, Ровенской, Львовской, Одесской областях – ракетная угроза.
"Россия не оставляет попыток сломать наше сопротивление, чтобы... Достичь чего? В оккупированных районах либо уже наступила гуманитарная катастрофа, либо остается очень мало времени до нее. Не хватает базовых продуктов, не хватает лекарств. У людей нет средств для нормального существования, нет элементарной безопасности. Нет всего того, что было до 24 февраля. Что было в Донецке и Луганске до 2014 года. Всего того, что мы обязательно вернем после освобождения нашей земли", — подчеркнул президент Украины.
Напомним, отопительный сезон в Кременчуге из-за ракетных обстрелов россиян оказался под угрозой.
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