"Не хватает боеприпасов и пехоты": у ВСУ рассказали, смогут ли удержать Покровск

Украинские бойцов говорят — если бы получили "зеленый свет" на удары вглубь России раньше, то военная ситуация была бы другой, и не было бы наступления на Покровск.

Россияне массово стягивают свои войска к Покровску – базы материально-технического обеспечения украинских сил и важного транспортного узла. Бойцы Сил обороны Украины говорят, что у врага больше живой силы, в то время как им не хватает боеприпасов и пехоты.

Об этом говорится в репортаже The Guardian.

Ситуация в районе Покровска

Журналисты издания побывали в районе Покровска Донецкой области и видели, как над головами российских военных стаями кружат украинские дроны, в том числе и ударные.

Журналисты своими глазами видели, как один из дронов-камикадзе атаковал оккупантов на кладбище в разрушенном селе Михайловка. Один захватчик выжил, но был ранен в левую ногу. Он пытался оказать себе первую медицинскую помощь, но его шансы на жизнь были минимальные.

"Он точно умрет. Враг не беспокоится об эвакуации раненых", – сказал украинский майор Александр Фанагей.

В статье говорится, что в конце августа россияне захватили шахту неподалеку от Михайловки. Вражеские мини-продвижения были частью широкомасштабного наступления, которое началось с захвата Авдеевки. Цель наступления – расширить узкое выступление в глубь украинской территории и захватить Покровск.

Покровск является базой материально-технического обеспечения и основным транспортным узлом украинских войск. Через город проходят важные автомобильные и железнодорожные магистрали. Отсутствие контроля над ним усложнит для Киева транспортировку войск, продовольствия и боеприпасов на другие участки длинного фронта, такие как Торецк и Курахово. Судьба Покровска тесно связана с ситуацией в Донецкой области.

Враг уже на подступах к Покровску и давит с двух сторон

Российские войска находятся уже на подступах к Покровску. На прошлой неделе их самолеты уничтожили мосты в городе и вокруг него, подготовив основу для предстоящей фронтальной атаки. Украинские бойцы строят альтернативный грунтовый маршрут по направлению Мирнограда.

Оккупанты давят с двух сторон. На прошлой неделе они, казалось бы, без особого боя, захватили Новогродовку с населением 18 тыс. человек. Захватчики также продвигаются с юго-востока и со стороны Украинска. За клочком леса и железнодорожным путем от Михайловки расположен подконтрольный Украине город Селидово.

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Кремлевское наступление приносит большие человеческие потери. Командир артиллерии 15-й бригады Нацгвардии Фанагей подробно показал фронт журналистам, приблизив изображение из дрона, где были видны шесть погибших россиян. Один из них, раздутый и без головы, лежал неподалеку.

"Это село для них – кладбище", – сказал майор.

В противотанковом рву было еще с десяток тел российских бойцов. Вокруг них лежали пулемет, каски, провиант.

ВСУ замедлили продвижение врага

"За последние две недели импульс России почти остановился. Мы замедлили их продвижение. Они двигаются вперед, но с меньшим потенциалом", – сказал Фанагей.

Его слова подтверждают заявления главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о том, что вражеское наступление на Покровск ослабло благодаря Курской операции, куда россияне вынуждены были перебрасывать силы.

Фанагей отметил, что РФ стянула лишь "немного войск" из Покровского района, добавив, что "у них огромный набор сил".

Сообщается, что оккупанты сменили тактику. На сегодняшний день они редко применяют бронетехнику на поле боя, насыщенном дронами. Враг же небольшими группами в количестве от 10 до 15 бойцов прокрадывается вперед пешком днем и ночью, используя разные пути. Если россиян не заметить, они пытаются проникнуть на украинские линии, встретившись большой группой.

"С россиянами дело в количестве, а не в качестве. Мы видим столько "мясных атак", – сказал украинский майор.

Две недели назад захватчики отправили в Михайловку механизированную колонну в составе танка Т-72 и двух БМП. Силы обороны открыли огонь. Экипаж танка выпрыгнул и скрылся в кустарниках. Их добил дрон и украинцы затрофеили танк.

"Давно мы не получали от врага исправную вооруженную технику", – сказал заместитель майора Станислав.

ВСУ не хватает боеприпасов и пехоты – удержат ли Покровск?

По словам Станислава, Россия способна наступать, потому что ее армия гораздо больше.

"У нас не хватает боеприпасов. За каждый наш снаряд они выстреливают семь. Или больше. Нам не хватает пехоты. Ситуация немного лучше, чем полгода назад (когда Конгресс США заблокировал поставки оружия – ред.). Но в таком темпе борьбы этого недостаточно. Россия – большая страна. У нее есть деньги и ресурсы, она финансирует свою армию нефтью и газом", – рассказал заместитель майора.

Авторы статьи указывают, что битва за Покровск, скорее всего, станет кульминацией военной кампании РФ в этом году. По мнению Станислава, врагу будет нелегко захватить Покровск: "Мы можем удержать его".

Если россияне захватят город, то окажутся в нескольких минутах езды от админграниц Донецкой области и дороги на Днепр. С Покровска оккупанты могли бы перерезать цепь украинских гарнизонных городов на север: Константиновки, Дружковки, Краматорска и Славянска.

Если США и партнеры позволят Украине бить вглубь российской территории, она могла бы поразить хранилища вооружения и аэродромы, которые враг применяет для своего наступления на восток государства.

"Это усложнит материально-техническое обеспечение противника. Им придется все перенести на 250-300 км от линии фронта. Если бы мы получили зеленый свет раньше, наша военная ситуация была бы другой. Не было бы наступления на Покровск", — заявил пресс-офицер 15-й бригады Виталий Миловидов.

Фанагей сказал, что оптимистично настроен на победу в войне, несмотря на размеры своего врага.

"У нас три года войны. Если мы получим достаточно оружия, победа абсолютно возможна", – сказал майор, отметив, что президент РФ Владимир Путин лжет по поводу ядерной войны.

Напомним, в свежем отчете Института изучения войны сообщается, что армия РФ продвинулась вблизи Торецка и Покровска.

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