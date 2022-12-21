Не хватает "кадров": оккупанты завозят на ВОТ чиновников из Новосибирска

Российские захватчики не могут найти необходимое количество коллаборантов на временно оккупированных территориях.

Российские оккупанты завозят чиновников из Сибири для формирования оккупационных администраций на временно оккупированных территориях, поскольку не могут найти необходимое количество коллаборантов.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

У русских есть дефицит предателей на временно оккупированных территориях, поэтому вынуждены возить своих чиновников для создания администраций.

Так, для создания оккупационных властей в поселке Беловодск (Луганская область) россияне привезли 15 чиновников из Новосибирска. Теперь эти люди должны имитировать "народную власть" и от общества прославлять оккупацию и налаживать репрессивную машину в населенном пункте.

В Центре нацсопротивления также напомнили, что ранее захватчики принудительно вывезли в Луганск около 30 жителей Беловодска.

"Всех их подозревают в "поддержке ВСУ". Вот это и является показательным моментом политики врага на ВОТ, когда местное население депортируется, а на руководящие должности привозят россиян. Центр национального сопротивления призывает местное население покинуть ВОТ к моменту освобождения региона ВСУ", — говорится. в сообщении.

Напомним, по данным Центра нацсопротивления, коллаборанты сбегают с левобережья Херсонской области. Да, Россия вывезла всех коллаборантов из временно оккупированного города Олешки.

В Херсоне задержаны трое местных жителей, которые собирали голоса за проведение псевдореферендума.

Крымский активист и военный ВСУ Василий Самойлов рассказал, что в Крыму у оккупантов паника они убегают с полуострова и минуют пляжи.

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