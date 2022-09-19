Не хватает медикаментов: в России работников "Газпрома" заставляют сдавать деньги на лечение оккупантов

В России сотрудников "Газпрома" заставляют сдавать деньги на лечение оккупантов.
От россиян требуют перевести 1 000 рублей (ориентировочно 600 грн – ред.), поскольку раненым воякам не хватает средств на лечение.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Издание получило скриншот сообщения в мессенджере WhatsApp из чата сотрудников Ленского отдела охраны "Газпрома" в Республике Саха (Якутия). В нем говорится, что работники принудительно должны сдать средства для лечения российских оккупантов.
Причиной таких действий в "Газпроме" называют то, что военным госпиталям якобы "катастрофически не хватает средств на покупку медикаментов для оккупантов".
Напомним, ряд стран шенгенской зоны с сегодняшнего дня не пускают больше россиян.
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