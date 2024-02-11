"Не хватает всего": Украина оказалась в тяжелом военном кризисе – западный журналист

По наблюдениям немецкого корреспондента, преимущество на фронте сейчас у россиян.

Украина находится в тяжелом военном кризисе, который, вероятно, был еще со времен великой битвы за Киев в первые дни полномасштабного вторжения России.

Такую оценку дал заместитель главного редактора BILD Пауль Ронцхаймер, фронтовой прикомандированный корреспондент в Украине, побывавший на фронте под Бахмутом.

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По его словам, Украине не хватает всего оружия, солдат, технологий.

"Вероятно, это самый тяжелый военный кризис в Украине со времен наступления России на Киев в 2022 году. Неуверенность и разочарование в эти холодные зимние велики дни. Как репортер в Украине, я не видел такого настроения со времен полномасштабного вторжения 2022 года. Вопрос в том, поняла ли вся эта драма в Вашингтоне, Берлине и Париже", — пишет он.

Немецкий журналист во время поезда на восток, в частности в Славянск, отметил, что это было "как будто путешествие в другую страну".

"В то время как киевляне могут снова наслаждаться жизнью в ресторанах, как минимум до комендантского часа с севера, в пасмурном Донбассе никто не знает, какой город может стать следующим. Год назад был бой за Бахмут, погибли десятки тысяч человек. Сегодня идут бои за Часовой Яр или Авдеевку", — рассказал Ронцхаймер.

По его наблюдениям, преимущество на фронте сейчас у россиян.

"Хотя сами российские войска истощены, они идут вперед метр за метром. Число жертв огромное, иногда до тысячи человек в сутки. Но Владимир Путин по-прежнему не заботится о своих солдатах. Он хочет завоевания любой ценой", — подчеркивает он.

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