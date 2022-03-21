"Не хватает злости": Ким рассказал, что россияне сбросили бомбы на больницу, гостиницу и парк в Николаеве (видео)

"Не хватает злости": Ким рассказал, что россияне сбросили бомбы на больницу, гостиницу и парк в Николаеве (видео)

Николаевщина возвращается к мирной жизни там, где это возможно.

Российские оккупанты 21 марта обстреляли мирные кварталы в Николаеве. Захватчики сбросили бомбы на больницу и гостиницу в городе.

Об этом рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в видеообращении 21 марта.

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"Не хватает злости. В больницу, гостиницу... Просто в центр города самолет сбросил эти бомбы на стабилизационных парашютах. В парк... Мирный город — стреляют прямо в инфраструктуру, в жителей, пугают. Большое спасибо спасателям, облэнерго, Николаевгазу. Это люди, которые первыми выезжают, чтобы остановить огонь и разрушения. Работают иногда под обстрелами и на линии огня. Знайте, мы все ценим это. Сейчас организовываем помощь армии тылом", — сказал Ким, добавив, что в действиях оккупантов нет логики.

Глава Николаевской ОГА добавил, что регион возвращается к мирной жизни там, где это возможно.

"Настраиваем логистику на предприятиях, составляем списки, оформляем пропускной режим, готовимся к посевной", — добавил Ким.

Он также напомнил, что "за измену у нас очень жесткие меры".

Напомним, российские оккупанты атаковали Николаевскую область: ранены более 60 человек.

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