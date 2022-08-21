Не игнорируйте сигналы тревоги: в Генштабе рассказали об атаках армии РФ на Запорожском и Южнобужском направлениях

Наступательными действиями оккупанты пытались продвинуться в направлении Александровка — Таврическое, успеха не имели. А вот на направлении Васильки – Благодатное враг имеет частичный успех.

Армия России продолжает обстреливать мирные города Украины. Так, в Запорожском направлении зафиксированы обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вблизи Гуляйполя, Орехова, Бурлацкого и Новополя.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ 21 августа.

В частности, удары авиации получили районы населенных пунктов Гуляйполе, Красное и Новоселка.

В Южнобужском направлении же, по данным Генштаба, противник применял имеющиеся средства огневого поражения для обстрелов военных и гражданских объектов по линии столкновения.

"Нанес авиаударов возле Ольгиного, Новогригоровки, Таврического и Лозового. Наступательными действиями пытался продвинуться в направлении Александровка — Таврическое, успеха не имел, отошел. На направлении Васильки — Благодатное имеет частичный успех", — рассказали военные.

В Генштабе добавили: "Корабельная группировка противника в готовности к применению высокоточного оружия содержит пять носителей крылатых ракет морского базирования. Просим быть сознательными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги".

Напомним, в Украине обновили сигналы воздушной тревоги.

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