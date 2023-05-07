"Не игнорируйте тревогу": Ким предупредил жителей Одессы о ракетной угрозе

Украинцы призывают реагировать на воздушную тревогу.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил жителей Одесской области о большом риске ракетных ударов ночью, 7 мая. Отметим, во многих областях Украины объявлена воздушная тревога.
Об этом он написал на своем телеграмм-канале.
"Одесса, осторожно. Не игнорируйте тревогу", — подчеркнул Ким.
Глава Николаевской ОВА добавил, что оккупанты вероятно будут запускать ракеты в две волны.
Мониторинговые телеграмма-каналы тоже предупредили жителей Одесской области о большом риске угрозы ракетных ударов. Жители всех областей, где объявили воздушную тревогу, призывают быть в безопасных местах и не игнорировать опасность.
Напомним, в ОК "Пивдень" ночью, 7 мая, предупредили о высоком риске ракетной атаки на Украину. Оккупанты вывели в Черное море ракетоносители с общим залпом в 32 "Калибры". Также наблюдается активность вражеской стратегической авиации.
Также в большинстве областей Украины в ночь на 7 мая объявили воздушную тревогу.
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