"Не игнорируйте тревогу": Ким предупредил жителей Одессы о ракетной угрозе

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил жителей Одесской области о большом риске ракетных ударов ночью, 7 мая. Отметим, во многих областях Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом он написал на своем телеграмм-канале.

"Одесса, осторожно. Не игнорируйте тревогу", — подчеркнул Ким.

Глава Николаевской ОВА добавил, что оккупанты вероятно будут запускать ракеты в две волны.

Мониторинговые телеграмма-каналы тоже предупредили жителей Одесской области о большом риске угрозы ракетных ударов. Жители всех областей, где объявили воздушную тревогу, призывают быть в безопасных местах и не игнорировать опасность.

Напомним, в ОК "Пивдень" ночью, 7 мая, предупредили о высоком риске ракетной атаки на Украину. Оккупанты вывели в Черное море ракетоносители с общим залпом в 32 "Калибры". Также наблюдается активность вражеской стратегической авиации.

Также в большинстве областей Украины в ночь на 7 мая объявили воздушную тревогу.

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