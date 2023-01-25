Не игнорируйте тревогу: в ОП сообщили, что враг пытается нагрузить систему ПВО Украины

Воздушные цели уже сбивают в нескольких регионах.

В Офисе президента призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Глава Офиса президента Андрей Ермак 25 января вечером сообщил о намерениях оккупантов.

" Враг сейчас пытается погрузить нашу систему ПВО, воздушные цели уже сбиваются в нескольких регионах", — написал Ермак.

В южных, восточных и части центральных областей Украины объявили воздушную тревогу. РФ подняла в небо стратегические бомбардировщики

В Запорожье раздались взрывы.

Также сообщается об угрозе ракетных ударов в Днепре.

Днем 25 января в Украине также была объявлена масштабная воздушная тревога. Тогда "покраснели" все регионы Украины и сообщали об угрозе ракетного удара.

Читайте также: