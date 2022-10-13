Нет оружия и хотят в плен: в ВСУ рассказали о мобилизованных россиянах

Мобилизированные россияне попадают на войну в Украину без необходимой подготовки и оружия, многие задумываются о возможности сдачи в плен целыми подразделениями.

Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк во время телемарафона на Youtube-канале ТСН.

"Есть у нас такая информация, что у них проходят небольшие "совещания" в подразделениях с тем, чтобы обсудить возможности перехода в обменный фонд целыми подразделениями. Так называемые "свежемобилизованные", из которых компонуют эти подразделения, морально и физически совершенно не готовы к передовой. У них нет подготовки, они не все и не всегда имеют личное оружие. Есть случаи, когда у них один автомат на двоих, они находятся в таком состоянии и составе на передовой и действительно выискивают способы перейти в обменный фонд", — сообщила Гуменюк.

В Херсонской области мобилизованные убили командира и сдались

В Херсонской области "свежемобилизованные" россияне решили не воевать и не терпеть неадекватное отношение своего командования. Они тайно провели переговоры между собой и приняли решение – сдаться в плен. Но перед этим им пришлось застрелить командира, который боялся наказания со стороны начальства и устроил шум.

Перед тем, как связаться с украинской стороной и обсудить сдачу в плен, они тщетно пытались уговорить свое руководство перевести их на вторую линию обороны и провести для них учения и предоставить им хотя бы какую-то экипировку, теплую одежду и оружие. Впрочем, их просьбы были проигнорированы. Однако им дали понять, что обратной дороги им нет, а в случае побега их будут расстреливать заградотряды.

Мужчины решили сдаться в плен и спасти свои жизни. Группа мобилизованных, по предварительной договоренности, вышла в указанный украинскими бойцами квадрат. Поскольку техники у них не было, они сдали только стрелковое оружие. Медики ВСУ оказали им медицинскую помощь, потому что все они были больны, также их накормили и снабдили теплыми вещами.

Отметим, что Украина уважает международное право, поэтому у российских военнослужащих есть возможность добровольно сдаться в плен. Для этого можно позвонить по телефону: +38-066-580-34-98, +38-093-119-29-84. Также создан чат-бот "Хочу жить бот" (https://t.me/spasisebyabot), где принимаются обращения от российских военнослужащих.

Читайте также: