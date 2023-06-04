"Не имеют шансов полностью взять Бахмут": эксперт спрогнозировал, как будут развиваться события дальше

Эксперт считает, что ВСУ не нужно будет прибегать к тактике россиян.

У россиян нет шансов полностью захватить Бахмут, несмотря на попытки продвижения, которые каждый раз заканчиваются неудачами.

Об этом рассказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

По словам Мусиенко, оккупационные войска контролируют сейчас около 90% территории самого города, впрочем, это не свидетельствует об их доминировании. Сейчас ключевые сражения происходят на флангах. "Битва за Бахмут в будущем закончится в пользу Украины", – добавил Мусиенко.

Эксперт считает, что ВСУ не придется прибегать к тактике россиян, в частности, вести бои с участием штурмовых групп и устанавливать огневой контроль артиллерийскими средствами и минометами.

"Можно будет просто наносить удары по вражеским группировкам и дальше идти по флангам для того, чтобы создать им там окружение, перерезать логистику", – пояснил он.

Тем временем российские пропагандисты сменили фокус из Бахмута на наступательную операцию оккупантов под Марьинкой. Теперь они решают между собой, кто больше контролирует город.

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