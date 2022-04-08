"Не имеют сил и средств атаковать Харьков": Арестович рассказал, куда Россия развивает наступление

"Не имеют сил и средств атаковать Харьков": Арестович рассказал, куда Россия развивает наступление

Он также сообщил, что защитников Мариуполя "кроют" из всех видов оружия.

Российские войска анонсировали взятие Харькова, но это был информационный ход для украинской разведки, чтобы Украина оттянула часть сил на защиту областного центра и чтобы не бросала силы на защиту Изюма.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью "Телеграфу".

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"Сейчас они прошли Изюм и уже развивают наступление в направлении Краматорска и Славянска. Причем вышли на дальность выстрела полковой бригадной артиллерии, то есть очень близко. Это 10-20 км. Это и есть то самое наступление, которое обещали нам всем. По сути они пытаются это окружение замкнуть. Выйдет ли – большой вопрос", – рассказал советник главы ОП.

"По случаю они анонсировали взятие Харькова, но это был информационный ход. Я думаю, что они забросили нашей разведке такие данные, чтобы мы оттащили часть сил на защиту Харькова, чтобы не бросали на Изюм", – отметил Арестович.

Он подчеркнул, что российские войска не способны атаковать Харьков.

"Я думаю, что у них нет сил и средств атаковать Харьков. Я думаю, что это была специальная операция. Информационный вброс", – сказал советник главы президентского офиса.

По его словам, оккупанты не прекращают атаковать Мариуполь Донецкой области.

"И конечно, сейчас они добивают Мариуполь. Наши ребята защищают остальные капитальные сооружения, вроде заводов. Но их кроют из всех видов оружия", — сообщил Арестович.

Напомним, 7 апреля председатель Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов рассказал, что российским войскам не нужен Изюм, а нужно направление, через которое оккупанты смогли бы переправлять технику в сторону Луганской и Донецкой областей.

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