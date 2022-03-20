Не исключается, что враг предпримет попытку форсирования р. Ирпень: какая ситуация в Киевской области

Не исключается, что враг предпримет попытку форсирования р. Ирпень: какая ситуация в Киевской области

Основной задачей врага остается окружение/захват города Киев с северного и северо-западного направлений.

Не исключено, что в ближайшее время враг предпримет попытку форсирования реки Ирпень.

Об этом сообщает официальный Telegram-канал главы Киевской облгосадминистрации Александра Павлюка.

Так, согласно этим сообщениям ситуация в Киевской области сложная, но контролируемая.

"Вражеские группировки проводят ротацию и доукомплектацию состава. Активно ведется воздушная разведка позиций наших войск. Захватчик пытается наладить логистику. Идет неприцельный, хаотичный обстрел жилых массивов и инфраструктуры населенных пунктов возле столицы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что основной задачей российских оккупантов остается захват города Киев с северного и северо-западного направлений.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 25-й день (война уже 8-й год). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают не менее 5 наших детей ежедневно. По состоянию на 20 марта от рук россиян погибли уже 115 детей.

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