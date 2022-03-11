Не исключено, что значительная часть белорусских войск перейдут на сторону Украины в войне с Россией – Арестович

Однако, по мнению Арестовича, маловероятно, что белорусские войска примут участие в войне.
Если белорусские военные все же отважятся принять участие в войне России против Украины, то половина из них перейдет на сторону ВСУ, а для самой Беларуси наступит время серьезных санкций.
Такое мнение высказал советник руководителя офиса президента Алексей Арестович в прямом эфире общего национального телемарафона UA.
Арестович считает, что несмотря на провокацию России, высоковероятно то, что сами войска Беларуси откажутся от активных боевых действий.
"Среди белорусских военных есть принципиальная позиция не участвовать в боевых действиях против Украины. Даже если Лукашенко будет их толкать, я думаю, что они сделают все, чтобы избежать этого сценария", – отметил Арестович.
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