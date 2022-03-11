Не исключено, что значительная часть белорусских войск перейдут на сторону Украины в войне с Россией – Арестович

Не исключено, что значительная часть белорусских войск перейдут на сторону Украины в войне с Россией – Арестович

Однако, по мнению Арестовича, маловероятно, что белорусские войска примут участие в войне.

Если белорусские военные все же отважятся принять участие в войне России против Украины, то половина из них перейдет на сторону ВСУ, а для самой Беларуси наступит время серьезных санкций.

Такое мнение высказал советник руководителя офиса президента Алексей Арестович в прямом эфире общего национального телемарафона UA.

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Арестович считает, что несмотря на провокацию России, высоковероятно то, что сами войска Беларуси откажутся от активных боевых действий.

"Среди белорусских военных есть принципиальная позиция не участвовать в боевых действиях против Украины. Даже если Лукашенко будет их толкать, я думаю, что они сделают все, чтобы избежать этого сценария", – отметил Арестович.

ТСН.ua

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