"Не исключено участие Лукашенко": Данилов сделал заявление о переговорах Украины с РФ

В СНБО считают, что «бунт» Пригожина – это первый этап демонтажа путинской системы.

Настоящая группа российских будущих переговорщиков с Украиной уже есть, однако остается в тени.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в Фейсбуке.

По его словам, в переговорном процессе не исключено участие президента Беларуси Александра Лукашенко.

Кроме того, Данилов говорит, что в России сформировалась группа недовольных – силовиков, чиновников и олигархического капитала, считающая действия Путина смертельно опасными для собственных интересов и своего существования.

Ранее секретарь СНБО заявил, что из-за вчерашней попытки мятежа предводителя "вагнеровцев" Евгения Пригожина разрушение России неотвратимо.

Также он высказал предположение, что к неудачному путчу основателя ПИК "Вагнер" Евгения Пригожина может быть причастен кум Путина, бывший народный депутат Украины Виктор Медведчук. Именно на заправках, принадлежащих предателю Украины, бесплатно заправляли технику бойцы "Вагнера".

Читайте также: