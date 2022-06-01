Не исключены попытки высадки ДРГ на берег или в устье Дуная — оперативное командование "Юг"

Признаков подготовки десантной операции нет.
Но не исключены попытки подходов и высадки ДРГ на берег или в устье Дуная или демонстративный обстрел прибрежных районов.
Об этом сообщает оперативное командование "Юг" в Facebook.
- Корабельная группировка враждебных сил продолжает блокаду судоходства, активизирует свои действия вокруг острова Змеиный, держит наготове к ракетному удару 2 фрегата, снаряженные крылатыми ракетами типа «Калибр».
- Расположение врагом на Змеином зенитных ракетно-пушечных комплексов, реактивных систем залпового огня, в том числе модернизированных, и радиоэлектронной станций борьбы свидетельствует о намерении защитить от нашего поражения рашистские корабли и об угрозе применения вооружения по побережью Одесщины.
- Штормом снова сорвало с якоря 2 вражеских морских мины. Одну отнесло волнами к пологому песчаному берегу Одесщины, где ее обезвредили, увезли в безопасное место и взорвали специалисты подрывной команды Военно-Морских Сил, другую взорвали прямо в море, пока она находилась на безопасном расстоянии.
"Прислушайтесь к оговоркам сил обороны, будьте бдительны и внимательны, не подвергайте себя опасности в зонах запрещенных для посещения. В частности участки побережья пока особенно опасны. По алгоритмам воздушной тревоги действуйте оперативно и сосредоточенно. Полученную информацию воспринимайте критически, проверяйте ее достоверность. Будем крепкими и мы обязательно победим!", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что половина Северодонецка занята оккупантами.
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