Не исключены попытки высадки ДРГ на берег или в устье Дуная — оперативное командование "Юг"

Не исключены попытки высадки ДРГ на берег или в устье Дуная — оперативное командование "Юг"

Признаков подготовки десантной операции нет.

Но не исключены попытки подходов и высадки ДРГ на берег или в устье Дуная или демонстративный обстрел прибрежных районов.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг" в Facebook.

Корабельная группировка враждебных сил продолжает блокаду судоходства, активизирует свои действия вокруг острова Змеиный, держит наготове к ракетному удару 2 фрегата, снаряженные крылатыми ракетами типа «Калибр».

Расположение врагом на Змеином зенитных ракетно-пушечных комплексов, реактивных систем залпового огня, в том числе модернизированных, и радиоэлектронной станций борьбы свидетельствует о намерении защитить от нашего поражения рашистские корабли и об угрозе применения вооружения по побережью Одесщины.

Штормом снова сорвало с якоря 2 вражеских морских мины. Одну отнесло волнами к пологому песчаному берегу Одесщины, где ее обезвредили, увезли в безопасное место и взорвали специалисты подрывной команды Военно-Морских Сил, другую взорвали прямо в море, пока она находилась на безопасном расстоянии.

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"Прислушайтесь к оговоркам сил обороны, будьте бдительны и внимательны, не подвергайте себя опасности в зонах запрещенных для посещения. В частности участки побережья пока особенно опасны. По алгоритмам воздушной тревоги действуйте оперативно и сосредоточенно. Полученную информацию воспринимайте критически, проверяйте ее достоверность. Будем крепкими и мы обязательно победим!", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что половина Северодонецка занята оккупантами.

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