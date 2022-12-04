Не из-за дефицита: в ВСУ рассказали, почему Россия сейчас не использует иранские дроны

Россия пока не использует иранские дроны в войне против Украины из-за того, что они не устойчивы к морозу.

Об этом в эфире телемарафона сказал спикер командования объединенных сил ВСУ по стратегическим коммуникациям Евгений Силкин.

Силкин отметил, что пока рано считать, что в России закончились иранские дроны Shahed-136, однако агесор перестал их запускать по Украине, вероятно, потому, что они плохо выдерживают холодную погоду.

В ВСУ отметили, что Shahed-136 сделан из пластика и других неморозостойких материалов, что затрудняет его использование в морозную погоду. В последний раз Россия бомбила Украину иранскими дронами 17 ноября.

Иранские дроны в войне против Украины

Россия осенью начала активно запускать по Украине иранские дроны Shahed-136, которые они переименовали в Герань. Оккупанты обстреливали дронами жилые дома и энергетическую инфраструктуру Украины.

Первоначально Иран категорически отрицал, что передал России свои дроны-камикадзе. Однако впоследствии это государство признало, что это их беспилотники. В МИДе Ирана заявили, что их якобы продали России еще до 24 февраля, однако в США эту информацию категорически отрицали.

В настоящее время существует угроза, что Иран может передать России новые партии беспилотников и баллистические ракеты.

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