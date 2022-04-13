"Не изменили присяге": в Мариуполе полк "Азов" объединился с морпехами из 36 бригады

Защитники Мариуполя делают все возможное, чтобы выполнить боевые задания.
В Мариуполе полк "Азов" объединился с морпехами из 36 бригады. Смелые украинские защитники продолжают выполнять боевые задания и защищать город.
Об этом говорится в видеообращении, которое опубликовал "Азов-Мариуполь".
Командир полка "Азов", подполковник Денис Прокопенко подчеркнул, что морские пехотинцы — это настоящие герои, которые не изменили присяге и продолжают защищать Украину.
"Вчера мы объединились со смелыми воинами из морской пехоты: настоящими воинами и героями, которые не изменили присяге украинскому народу, и продолжают с нами защищать город. Это — настоящие мужчины, избравшие путь войны. Не делайте героев из дезертиров и бойцов, которые сдались в плен. Они выбрали путь позора и нельзя героизировать этих людей", — сказал командир полка "Азов", подполковник Денис Прокопенко.
Командир 36 ОБРМП, майор Сергей Волына подчеркнул, что защитники Мариуполя делают все возможное, чтобы выполнить боевые задания.
"Слава Украине. Провели успешную операцию с полком "Азов". Присоединились к ним и провели успешную перегруппировку. Продолжаем выполнять боевые задания. Наш моральный дух силен, мы знаем, что мы делаем и для чего мы здесь. Мы будем делать все необходимое для завершения боевого задания", — подчеркнул командир 36 ОБРМП, майор Сергей Волина.
Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщал, что бойцы "Азова" в Мариуполе получили существенное подкрепление.
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