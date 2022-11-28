"Не изменяет традициям": Путин всегда исчезает из вида, когда нужно отвечать за провалы – эксперт

Ярким примером такого поведения кремлевского диктатора Владимира Путина является отсутствие его реакции на уход оккупантов из Херсона.
Президент России Владимир Путин на протяжении последних 20 лет применяет традиционный вариант поведения, когда нужно комментировать провалы РФ и негатив, – исчезает из вида.
Об этом в эфире телеканала FreeДОМ рассказал политтехнолог Тарас Загородний.
"Это традиционная тактика Путина. Он постоянно как раз исчезает на какие-то очень скользкие моменты, просто из поля зрения, это не впервые такое. У него в течение 20 лет такое происходит. Это началось еще с затонувшей подлодки "Курск". Он фактически тоже исчез, никак это не комментировал, а потом где-то прокомментировал достаточно так скользко. Поэтому он не изменяет своим традициям. Никак не комментирует прежде всего негатив. Путин сейчас пытается сделать старую свою разводку КГБистскую о том, что плохие новости будут сообщать другие люди", — пояснил эксперт.
Ярким примером такого поведения президента РФ являются последние события в Херсоне, откуда бежали оккупанты во время контрнаступления ВСУ. Ведь приказ об отводе войск под давлением украинской армии из Херсона дал не Путин, а Суровикин, который, по мнению политтехнолога, скорее всего, для этого и был назначен на этот пост.
"Потому что они пол года вели так называемую "спецоперацию" — войну без официального командующего. А принял это решение Шойгу. Они пытаются снова распасывать, что негатив пойдет на военных. И Путин в этом случае как раз пытается связывать себя с положительными в его понимании темами, что тоже уже вызывает недовольство непосредственно и среди этих военкоров, осатаневшей тусовки крайне фашистских людей, которые хотят ответов на уже звучащие непосредственно Путину вопросы, но он все-таки пытается разыграть эту карту, что я, якобы ни при чем, меня обманули", – говорит Загородний.
Политтехнолог отмечает, что такую тактику Путина поддерживают и российские пропагандисты.
Освобождение Херсона
11 ноября ВСУ освободили Херсон от российских войск во время успешного контрнаступления.
Эксперты отмечают, что для украинских военных важно развить успех и не дать армии РФ отдохнуть, поэтому они могут перейти к активным действиям в ближайшее время.
После побега из Херсона оккупанты значительно усилили обстрелы города, так недавно, в результате атаки россиян погибла 70-летняя пенсионерка в очереди в супермаркет.
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