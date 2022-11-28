"Не изменяет традициям": Путин всегда исчезает из вида, когда нужно отвечать за провалы – эксперт

Президент России Владимир Путин на протяжении последних 20 лет применяет традиционный вариант поведения, когда нужно комментировать провалы РФ и негатив, – исчезает из вида.

Об этом в эфире телеканала FreeДОМ рассказал политтехнолог Тарас Загородний.

"Это традиционная тактика Путина. Он постоянно как раз исчезает на какие-то очень скользкие моменты, просто из поля зрения, это не впервые такое. У него в течение 20 лет такое происходит. Это началось еще с затонувшей подлодки "Курск". Он фактически тоже исчез, никак это не комментировал, а потом где-то прокомментировал достаточно так скользко. Поэтому он не изменяет своим традициям. Никак не комментирует прежде всего негатив. Путин сейчас пытается сделать старую свою разводку КГБистскую о том, что плохие новости будут сообщать другие люди", — пояснил эксперт.

Ярким примером такого поведения президента РФ являются последние события в Херсоне, откуда бежали оккупанты во время контрнаступления ВСУ. Ведь приказ об отводе войск под давлением украинской армии из Херсона дал не Путин, а Суровикин, который, по мнению политтехнолога, скорее всего, для этого и был назначен на этот пост.

"Потому что они пол года вели так называемую "спецоперацию" — войну без официального командующего. А принял это решение Шойгу. Они пытаются снова распасывать, что негатив пойдет на военных. И Путин в этом случае как раз пытается связывать себя с положительными в его понимании темами, что тоже уже вызывает недовольство непосредственно и среди этих военкоров, осатаневшей тусовки крайне фашистских людей, которые хотят ответов на уже звучащие непосредственно Путину вопросы, но он все-таки пытается разыграть эту карту, что я, якобы ни при чем, меня обманули", – говорит Загородний.

Политтехнолог отмечает, что такую тактику Путина поддерживают и российские пропагандисты.

Освобождение Херсона

11 ноября ВСУ освободили Херсон от российских войск во время успешного контрнаступления.

Эксперты отмечают, что для украинских военных важно развить успех и не дать армии РФ отдохнуть, поэтому они могут перейти к активным действиям в ближайшее время.

После побега из Херсона оккупанты значительно усилили обстрелы города, так недавно, в результате атаки россиян погибла 70-летняя пенсионерка в очереди в супермаркет.

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