"Не изучим урок — получим еще большую войну": Берлинска о том, когда остановится Путин

Украинцам необходимо осознать важность уроков из прошлых войн, в частности АТО, чтобы избежать новых масштабных конфликтов.

Такое мнение высказала украинская военнослужащая, общественный деятель и волонтер Мария Берлинская в эфире DW Українською.

"Вот была маленькая война — называлась АТО. Она нам в какой-то момент, как обществу стала не нужна. Мы отреклись от своих же людей, которые пошли нас защищать честью и правдой. И мы получили еще большую войну. Мы думали что ее можно отложить, что можно от нее спрятаться или договориться. Но с маньяком нельзя договориться", – пояснила Берлинская.

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Она добавила, что единственный способ достичь мира – это уничтожить способность врага к агрессии.

Военнослужащая отметила, что даже если нынешний конфликт временно утихнет, Россия продолжит копить ресурсы и военные для новых атак. Ведь Путин не остановится, если будет такая возможность.

"Очень важно понимать нет точки, где Путин остановится. Ее не существует на этом континенте. А если бы у него была возможность, он бы не остановился, в принципе, в пределах планеты. Это свойство любого диктатора", — подытожила Берлинская.

Напомним, в Кремле подтвердили, что готовы вести переговоры с избранным президентом США Дональдом Трампом без каких-либо "предварительных условий". Впрочем, Москва отмечает, что их переговорная позиция остается неизменной.

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