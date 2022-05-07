"Не каждый террорист додумается", — Зеленский об уничтожении россиянами музея Сковороды

Президент Украины отметил, что против Украины воюет армия, которая наносит ракетные удары по музеям. Это они хотят принести в другие европейские страны.

Минувшей ночью российская армия потратила ракету, чтобы уничтожить музей Григория Сковороды в Харьковской области. Ракету, чтобы уничтожить музей философа и поэта, жившего в 18 веке, который учил людей тому, что такое подлинное христианское отношение к жизни и как человеку познать себя.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в вечернем видеообращении.

"Похоже, что это страшная опасность для современной России: и музеи, и христианское отношение к жизни, и познание людьми себя. Каждый день российская армия делает такое, что слов нет. Но каждый следующий день она делает что-то такое, что чувствуешь это по новому. Прицельные ракетные удары по музеям. Это даже не каждый террорист додумается", — отметил он.

По словам главы государства, именно такая армия воюет против нас.

"Вот это они хотят принести и в другие европейские страны. По состоянию на 7 мая российская армия разрушила или повредила уже почти 200 объектов культурного наследия", — резюмировал Зеленский.

Напомним, 6 мая в 23 часа российские оккупанты обстреляли музей Григория Сковороды. Снаряд попал прямо в крышу здания. На территории находился 35-летний мужчина, который присматривал за музеем, к сожалению, получил ранения. Помещение практически уничтожено. Самые ценные экспонаты удалось спасти, их переместили заранее в безопасное место.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отметил, что Сковородиновка находится вдали от других поселков и объектов инфраструктуры. Поэтому оккупанты целенаправленно били по музею Григория Сковороды. Он подчеркнул, что Украина обязательно зафиксирует состав преступления вместе с международными специалистами. Министерство отправит соответствующие письма для международного сообщества в ЮНЕСКО.

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