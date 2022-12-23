Не лечат и запирают на металлическую решетку: Маляр рассказала, как оккупанты обходятся со своими ранеными солдатами

Российские оккупанты несут значительные потери в войне против Украины , многие из них ранены и умирают так и не дождавшись первоочередной медицинской помощи.

Об этом сообщает заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее данным, на временно оккупированной территории Украины у захватчиков не хватает медиков, у них нет необходимого оборудования и препаратов.

Кроме того, оккупанты запирают на металлическую решетку помещения, где находятся даже легкораненые захватчики. Таким образом, враг хочет избежать дезертирства.

"Медицинские учреждения на временно оккупированной территории Украины перегружены и не в состоянии справиться с большим количеством раненых военнослужащих российских оккупационных войск", — пишет Маляр.

В связи с большими потерями на должности тактического звена стали назначаться призванные из запаса офицеры, в том числе пенсионный возраст.

"Отсутствие у них боевого опыта и некомпетентность вызывают недоверие личного состава и опасения, что их управление приведет к еще большим потерям", — добавила Маляр.

Напомним, с начала полномасштабного наступления РФ на Украину ВСУ ликвидировали более 100 тысяч оккупантов.

Как рассказал заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский, российские оккупанты во временно оккупированных населенных пунктах Херсонской области занимаются попойкой и мародерством.

Российские оккупанты сами рассказывают, что для борьбы с пьянством в армии РФ есть внутренний приказ расстреливать на месте.

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