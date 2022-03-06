Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

"Не лезьте – убьем!": Данилов заявил, что Украина выдержала самую тяжелую волну наступления, Россия готовит вторую

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Не лезьте – убьем!": Данилов заявил, что Украина выдержала самую тяжелую волну наступления, Россия готовит вторую

УНИАН

По его словам, основное внимание командование российских оккупационных войск переносит на Юг.

Россия готовит вторую волну широкомасштабного наступления в Украине. Стратегически важными остаются города: Киев, Харьков, Мариуполь, Николаев, Чернигов и Одесса. План врага – взять ключевые города в окружение, обескровить украинские Вооруженные Силы, создать ситуацию гуманитарной катастрофы для гражданского населения.

Об этом в воскресенье, 6 марта, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Продолжается одиннадцатый день героического Национального Сопротивления! Мы выдержали первую, наиболее тяжелую волну атаки российских орков. Миф о самой современной и мощной в мире путинской армии разрушен и сожжен на дорогах Киевщины и Харьковщины, Черниговщины и Николаевщины. Украинское войско дает достойный отпор, и день нашей победы над российской химерой приближается с каждым днем, но враг еще опасен и готовит вторую волну широкомасштабного наступления, к которой мы должны подойти максимально готовыми и сплоченными", — написал он на странице в Facebook.

По словам Данилова, стратегически важными остаются Киев, Харьков, Мариуполь, Николаев, Чернигов и Одесса. План врага – взять ключевые города в окружение, обескровить украинские Вооруженные Силы, создать ситуацию гуманитарной катастрофы для гражданского населения.

Также он проинформировал, что основное внимание командование российских оккупационных войск переносит на Юг, пытаясь лишить Украину выхода в Черное и Азовское моря, что, по их мнению, создаст условия экономического подавления Украинского Сопротивления.

Враг не оставляет надежд завладеть Киевом и формирует ресурсы для окружения Днепра. Со стороны Украины происходит перегруппировка, пополнение свежим резервом и насыщение украинской армии новейшим вооружением. Вчерашний самолето-вертолетопад тому подтверждение. Мы сделали наиболее трудный шаг к Победе, но впереди еще много работы по уничтожению оккупантов и возвращению всех украинских земель!", - отметил секретарь СНБО.

По его словам, похоронки русским матерям и тона обугленного российского военного железа — памятка для следующей волны оккупантов: не лезьте — убьем!

"И будем убивать столько, чтобы одурманенное российское общество проснулось, если не от чувства вины, то от боли. И мы достучимся до вас. Никогда не сражайтесь с украинцами, рано или поздно мы придем к вам, чтобы вернуть все накопленные вами долги, а счет набежал на век вперед. Слава Украине! Смерть врагам!", — резюмировал Данилов.

Военно-политическая ситуация вокруг Украины остается контролируемой руководством Украины и руководством ВСУ.

Арестович прокомментировал ситуацию по российскому вторжению во время брифинга

Арестович прокомментировал ситуацию по российскому вторжению во время брифинга

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Следующая публикация