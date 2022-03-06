"Не лезьте – убьем!": Данилов заявил, что Украина выдержала самую тяжелую волну наступления, Россия готовит вторую

По его словам, основное внимание командование российских оккупационных войск переносит на Юг.

Россия готовит вторую волну широкомасштабного наступления в Украине. Стратегически важными остаются города: Киев, Харьков, Мариуполь, Николаев, Чернигов и Одесса. План врага – взять ключевые города в окружение, обескровить украинские Вооруженные Силы, создать ситуацию гуманитарной катастрофы для гражданского населения.

Об этом в воскресенье, 6 марта, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Продолжается одиннадцатый день героического Национального Сопротивления! Мы выдержали первую, наиболее тяжелую волну атаки российских орков. Миф о самой современной и мощной в мире путинской армии разрушен и сожжен на дорогах Киевщины и Харьковщины, Черниговщины и Николаевщины. Украинское войско дает достойный отпор, и день нашей победы над российской химерой приближается с каждым днем, но враг еще опасен и готовит вторую волну широкомасштабного наступления, к которой мы должны подойти максимально готовыми и сплоченными", — написал он на странице в Facebook.

По словам Данилова, стратегически важными остаются Киев, Харьков, Мариуполь, Николаев, Чернигов и Одесса. План врага – взять ключевые города в окружение, обескровить украинские Вооруженные Силы, создать ситуацию гуманитарной катастрофы для гражданского населения.

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Также он проинформировал, что основное внимание командование российских оккупационных войск переносит на Юг, пытаясь лишить Украину выхода в Черное и Азовское моря, что, по их мнению, создаст условия экономического подавления Украинского Сопротивления.

Враг не оставляет надежд завладеть Киевом и формирует ресурсы для окружения Днепра. Со стороны Украины происходит перегруппировка, пополнение свежим резервом и насыщение украинской армии новейшим вооружением. Вчерашний самолето-вертолетопад тому подтверждение. Мы сделали наиболее трудный шаг к Победе, но впереди еще много работы по уничтожению оккупантов и возвращению всех украинских земель!", - отметил секретарь СНБО.

По его словам, похоронки русским матерям и тона обугленного российского военного железа — памятка для следующей волны оккупантов: не лезьте — убьем!

"И будем убивать столько, чтобы одурманенное российское общество проснулось, если не от чувства вины, то от боли. И мы достучимся до вас. Никогда не сражайтесь с украинцами, рано или поздно мы придем к вам, чтобы вернуть все накопленные вами долги, а счет набежал на век вперед. Слава Украине! Смерть врагам!", — резюмировал Данилов.

Военно-политическая ситуация вокруг Украины остается контролируемой руководством Украины и руководством ВСУ.