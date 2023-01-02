Не Макиевкой единственой: оккупанты признались об аналогичной "бавовне" в Червонопоповке и Сватовом

В частности, в Краснопоповке Луганской области погибли около 200 кафиров.

В оккупированном селе Червонопоповка Северодонецкого района Луганщины недавно произошел инцидент, сходный с "бавовной" в Макеевке.

Об этом призналась российская пропагандистка Анастасия Кашеварова, в публикациях которой иногда встречается критика в адрес военно-политического руководства РФ.

По ее словам, Макеевка – не первый случай.

"Краснопоповка – аналогичная ситуация. ...Если исключить случай, что "пронесло и фортануло" — (оккупанты — Ред.) погибают от артобстрелов от собственной глупости, но в основном из-за халатности и тупоголовости высшего командования", — отметила она.

Кашеварова опубликовала письмо своей подписчицы, которая спрашивает, почему "о Макеевке пишут, а о Краснопоповке нигде не было информации, а там тоже погибли многие мобилизованные".