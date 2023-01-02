Не Макиевкой единственой: оккупанты признались об аналогичной "бавовне" в Червонопоповке и Сватовом

В частности, в Краснопоповке Луганской области погибли около 200 кафиров.
В оккупированном селе Червонопоповка Северодонецкого района Луганщины недавно произошел инцидент, сходный с "бавовной" в Макеевке.
Об этом призналась российская пропагандистка Анастасия Кашеварова, в публикациях которой иногда встречается критика в адрес военно-политического руководства РФ.
По ее словам, Макеевка – не первый случай.
"Краснопоповка – аналогичная ситуация. ...Если исключить случай, что "пронесло и фортануло" — (оккупанты — Ред.) погибают от артобстрелов от собственной глупости, но в основном из-за халатности и тупоголовости высшего командования", — отметила она.
Кашеварова опубликовала письмо своей подписчицы, которая спрашивает, почему "о Макеевке пишут, а о Краснопоповке нигде не было информации, а там тоже погибли многие мобилизованные".
Журналист Денис Казанский обратил внимание, что на скрине, где Кашеварова зарисовала количество погибших в Краснопоповке, фигурирует цифра 200.
"В Краснопоповке Луганской области погибли около 200 человек. Сначала российские пропагандисты скрыли эту историю, но сегодня слили и эти цифры на криворуких скринах", — отметил Казанский.
Кроме того, пропагандисты сообщили о таком же "бавовне" в Сватово, на что обратил внимание украинский блогер Роман Шрайк.
Громкая "бавовна" в оккупированной Макеевке
Напомним, в новогоднюю ночь, ровно в полночь, было уничтожено здание бывшего профтехучилища в оккупированной Макеевке, где находились мобилизованные солдаты российской армии. Известно, что в помещении могло находиться до 600 "мобиков".
Официально Минобороны РФ признало гибель в Макеевке 63 мобилизованных. Однако даже сами российские пропагандисты признают, что количество погибших намного больше.
Позже Генштаб ВСУ сообщил, что в Макеевке была уничтожена и вражеская техника.
Роспропаганда нашла причину уничтожения казармы, заявив, что большое скопление российских военных в помещении разрушенного ПТУ выразило якобы активное использование мобильных телефонов.
Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский заявил, что в Макеевке погибла "элита" мобилизованного резерва российской армии.
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