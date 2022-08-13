"Не мобилизация, а рабство. Людей отправляют на убой": разведка об отношении России к жителям ОРДЛО

В ГУР отмечают, что Россия относится к жителям оккупированных украинских территорий как к людям низшего сорта.

Россияне и Российская Федерация относятся к жителям ОРДЛО как к людям низшего сорта. Никакие законы там не действуют. Людей отправляют на убой.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в интервью интернет-изданию "Апостроф".

Представитель военной разведки рассказал об особенностях мобилизации населения так называемых "ЛНР" и "ДНР" в российские оккупационные войска.

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"Мы ярко видим политику отношения россиян и Российской Федерации к жителям ОРДЛО как к людям низшего сорта. Пока в России продолжается скрытая мобилизация, где пытаются кого-то мотивировать деньгами, стимулировать какими-то призрачными выплатами или агитировать с идейной целью, через пропагандистские каналы, то в ОРДЛО все просто. Там нет никакой агитации, там просто людей на улицах загребают, есть информация, что, например, в Луганске недавно состоялось совещание представителей оккупационной администрации с предприятиями, где было сказано, что в ближайшее время необходимо мобилизовать еще 8 тысяч мужчин в возрасте до 60 лет. Безусловно, это колоссальная цифра", – рассказывает Юсов.

По словам представителя ГУР, это делается для того, чтобы восполнить потери, восстановить боеспособность частей.

"В первую очередь, речь идет о так называемом 2 армейском корпусе. Поэтому да, это пушечное мясо. С самого начала жителей ОРДЛО – даже тех, кто имеет российские паспорта – использовали как пушечное мясо для разведки боем. Плохо обученных и с плохой амуницией их бросали на тяжелые участки фронта. Вместе с тем, с россиянами обращались совсем по-другому", — подчеркнул он.

Поэтому, по словам Юсова, это большой сигнал для всех, кто, возможно, еще тешит себя тем, что "русский мир" это нечто хорошее.

Людей насильно забирают, даже останавливая на перекрестках и вытаскивая из авто

"Давайте посмотрим, что происходит на территории ОРДЛО. Собственно, возможности какого-то общественного мнения или общественного сопротивления там, безусловно, нет. Ее еще меньше, чем на территории самой Российской Федерации. Хотя были случаи протестов и обращений, но самих людей там никто не слышит. Поэтому да, это принудительная мобилизация в самой плохой и отвратительной своей форме. Люди пытаются оказывать тихое сопротивление. Предприятия буквально прячут квалифицированных сотрудников, без которых не могут работать. Матери прячут своих детей и мужчин, понимая, что их ждет верная смерть в этой путинской войне против Украины. Тем не менее, карательная путинская оккупационная машина работает, и людей насильно забирают, даже останавливая на перекрестках и вытаскивая из собственных авто", — рассказывает представитель военной разведки.

Никакие законы в ОРДЛО не действуют…

Юсов отмечает, что мобилизационная кампания на территории самой России неудовлетворительна. Неудовлетворительна она также и в оккупированном Крыму. То есть, планы не выполняются.

"Единственное место, где они могут быстро, без каких-либо опасений, без каких-либо оглядок на общественное мнение пополнять живой силой личный состав, – это, собственно, ОРДЛО. Никаких гражданских прав и свобод там нет, никакие законы там не действуют. Поэтому самая брутальная мобилизационная кампания происходит именно там. Это даже не мобилизация, это просто рабство. Людей отправляют в прямом смысле на убой. Это — геноцид", — подытожил представитель ГУР Минобороны.

Напомним, Россия теряет каждый день до 500 своих военных в войне против Украины. Такие значительные потери означают то, что Путину, скорее всего, не удастся достичь своей ключевой цели – захватить весь восток Украины до конца года.

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