Не могла сдержать слез: Верещук рассказала, что происходит на освобожденной Харьковщине

В освобожденных населенных пунктах Харьковщины много разрушенных зданий, а люди, вынужденные жить в оккупации, очень травмированы.
Поэтому украинцам туда лучше сейчас не возвращаться, жителям деоккупированной Харьковщины наоборот будут рекомендовать эвакуироваться.
Об этом 20 сентября в эфире телемарафона сказала министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
"Я не рекомендую людям возвращаться в освобожденные регионы. Когда мы были в Липцах, а это ближе к российской границе, мы увидели разрушенные и поврежденные здания. Я вчера выступала перед иностранными СМИ и не могла сдержать слез. Там разрушены здания, люди травмированы, изболены. Они ждали наших ребят Сейчас всех, кто приедет, они целуют и простят помочь им выжить. Я буду рекомендовать им эвакуироваться. Там все же останутся старшие люди, которые не хотят покидать свои дома, свое хозяйство — кошек, коз. Мы будем им помогать. Сейчас там возобновляется электроснабжение и проводится разминирование, везутся гуманитарные грузы. Мы привезли наличную помощь от Красного креста. На это рассчитано полмиллиона гривен, которые мы готовы раздать жителям Харьковщины", — пояснила Верещук.
Напомним, в Киевской области пострадавшие от войны получили новые дома.
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