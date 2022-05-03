"Не могу сдержать слез": Осадчая рассказала жуткую историю женщины, которая чудом смогла уехать из Мариуполя

С начала полномасштабного вторжения России в Украину ведущая "Світського життя" Екатерина Осадчая помогает в поиске пропавших людей.

Знаменитость создала Telegram-канал "Пошук зниклих", где пишут родные и друзья людей, с которыми не могут выйти на связь.

"С первых дней войны мы продолжаем искать тысячи пропавших. Сейчас очень много людей ищут из Мариуполя. Позавчера мы видели видео, со спасенными людьми из "Азовстали", и это не может не радовать. Мы видели спасенного мальчика, которому исполнилось 6 месяцев. Его с мамой Аней искали в нашем Telegram-канале с первых дней войны. Мы знали, что они были в "Азовстали". Ребенок с мамой уже на свободной территории, в безопасности. В такие моменты хочется верить, что все найдутся, будут живы и здоровы, а этот малыш, которому исполнилось полгода, никогда не вспомнит, что ему пришлось с мамой пережить", — рассказала ведущая в эфире "Сніданку 1+1".

В частности, в Telegram-канале искали и жительницу Мариуполя Лидию Горбунову. Женщина пережила ужас в заблокированном российскими оккупантами городе. Она не смогла уехать из Мариуполя.

Екатерина Осадчая рассказала историю Лидии Горбуновой / скриншот с видео

"У нас есть ужасная история Лидии Николаевны Горбуновой, которую родственники искали через Telegram-канал "Пошук зниклих". Она чудом выжила в разрушенном Мариуполе. Лидия Николаевна до мелочей помнит каждый день, почти полуторамесячную жизнь в блокадном Мариуполе. Когда началась полномасштабная она отказалась ехать, потому что не могла вывезти парализованного после инсульта мужа. Впоследствии оказалась без связи с родными", — рассказала ведущая со слезами на глазах.

Лидия Горбунова пережила в Мариуполе ужасные события. Сначала вражеский снаряд попал в ее дом. Женщина чудом смогла спастись из разрушенной квартиры, а вот ее муж, к сожалению, погиб.

Екатерина Осадча рассказала историю Лидии Горбуновой / скриншот с видео

"Я провалилась на седьмой этаж, я только услышала, как муж выкрикнул мое имя. Я крикнула ему, но он уже не отозвался. На меня посыпалась какая-то мебель, доски, клубы рыжего дыма, пыль. Сразу появился огонь. Начала его тушить и снова провалилась еще ниже. У меня обгорели руки, остались шрамы. Сразу после этого меня направили в здание драмтеатра. Единственное, что у меня было — халат, куртка и кроссовки. У меня не осталось ни документов, ни денег, ничего", — вспоминает Лидия.

После того, как женщину достали из-под завалов, ее отвезли в драмтеатр. Там пани Лидия прожила несколько дней, но враг снова нанес авиуадар туда, где пряталась жительница Мариуполя.

"Дрогнули стены, посыпалась штукатурка, стало все это падать. Все начали кричать: идите, театр горит и сейчас обвалится. Еще больше недели я вместе с двумя людьми бродила Мариуполем в поисках спасения. Несколько ночей мы провели в подвале церкви. Без еды и почти без воды. А дальше пешком шли по селам в сторону подконтрольной украинской армией территории", — поделилась пани Лидия.

Екатерина Осадчая рассказала историю Лидии Горбуновой / скриншот с видео

Женщина вспоминает, что когда добралась до подконтрольной Украине территории, то не смогла сдержать слез. Только в Запорожье пани Лидия смогла связаться со своими близкими. Сейчас с жительницей Мариуполя все хорошо, она находится в безопасном месте. Впрочем, Лидия Николаевна с ужасом вспоминает те жуткие вещи, которые ей пришлось пережить в заблокированном российскими оккупантами городе.

"Когда я поняла, что спаслась, впервые заплакала, увидев украинские флаги. Когда мы добрались до Запорожья, я смогла позвонить своей сестре. Оказалось, они искали меня через телеграмм-канал "Пошук зниклих". Когда мы увиделись с внучкой, то были так счастливы. Внучка выросла у меня на руках. Сейчас мы с ней находимся в безопасности в Тернополе", — добавила Лидия.

#поискпропавших: Екатерина Осадчая рассказала об удивительном спасении Лидии Горбуновой

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