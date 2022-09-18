"Не могут производить": военный эксперт привел примеры техники оккупантов, которой у них уже не будет

Во время войны в Украине Россия потеряла большое количество военной техники. Некоторые виды техники могут вообще исчезнуть с российского рынка.

Об этом рассказал военный эксперт так обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Сейчас исчезают первые образцы военной техники, которые уникальны.

"Например, боевая машина огнеметчиков (БМО-Т). Она была произведена в количестве 10 единиц, из них как минимум 4 были уничтожены в Украине. По моей информации, россия потеряла даже больше таких машин на фронте", – сказал военный эксперт.

Как отметил Коваленко, сейчас на использовании у кафиров остались только 2 боевые машины огнеметчиков.

Также могут возникнуть трудности с "гордостью" российской армии — новейшими танками T-90. Россияне не производят такие танки с нуля уже несколько лет. Они не могут их производить. Поэтому оккупанты получают танки T-90 исключительно за счет глубокой модернизации T-72. ", – добавил Коваленко.

Еще в начале века РФ отправила многие танки T-90 на хранение. Кроме того, значительную часть такой техники Москва экспортировала в Индию и Алжир, которые были основными покупателями.

"Сама Россия сегодня имеет этих танков меньше, чем Индия. В Индии есть более 1300 единиц T-90. А россия имеет примерно 350 единиц. Большое количество из них находится именно на хранении", — рассказал Коваленко.

Однако минус в том, что по сравнению с T-72 и T-80 танки T-90 достаточно новые. Поэтому вывод их из хранения и техническое обслуживание займет около месяца. Они, скорее, могут оказаться в зоне боевых действий в Украине. С другой стороны, если эти "расконсервированные" танки отправят в Украину, возникает вопрос: почему Россия применяет именно эту новейшую технику?

Коваленко добавил, что это будет свидетельствовать о том, насколько у кафиров жалкое положение с вооружением.

Напомним, главнокомандующий Валерий Залужный заявил, что война, а точнее, активная ее фаза, вероятнее всего, будет продолжаться и в 2023 году, а Россия может снова попытаться атаковать Киев.

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